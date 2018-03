Maria De Filippi e Valerio Scanu | un rapporto complicato

“Ormai si parlano gli avvocati”. Maria De Filippi sotto tiro. Quella ‘brutta’ faccenda non è stata affatto digerita e adesso Queen Mary è nei guai. Un fatto che ha lasciato i telespettatori senza parole e che adesso riemerge con forza : “Mi è costato troppo caro…” : Ormai è diventato un scrittore a tutti gli effetti. Valerio Scanu alla sua seconda prova letteraria giura di dire tutta la verità. E stavolta è deciso: fa sul serio. Nel suo secondo libro autobiografico, “Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary”, dal 15 marzo nelle librerie. L’ex star di Amici ha deciso di non fa sconti a nessuno, con una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio ...

Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi - da Amici al caso Morgan : “Si sono parlati gli avvocati” : Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi al momento non esiste. Intervistato da Il Messaggero, alla vigilia della pubblicazione del libro autobiografico Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary, Valerio Scanu si trova a rispondere anche a domande sul suo rapporto attuale con Maria De Filippi. L'artista sardo si pronuncia senza timore: "Non c'è alcun tipo di rapporto però c'è stato un rapporto in passato". Il rapporto tra ...

Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi : video in Piccola Anima alle prove con Annalisa : Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: tra le prossime canzoni che eseguirà nel corso dello speciale pomeridiano del sabato, ci sarà anche Piccola Anima. Il brano di Ermal Meta è contenuto nell'album Vietato Morire ed è un duetto con Elisa. Ad Amici 2018, Einar ha provato il pezzo in sala prove con Annalisa, insieme a Love Yourself di Justin Bieber. "Hai fatto un sacco di lavoro e si vede, questa tua umiltà è il motivo per il ...

Valerio Scanu : “Maria De Filippi? Si sono parlati gli avvocati - non mi pento delle mie parole…” : Valerio Scanu torna a parlare (anche) di Maria De Filippi nella settimana in cui escono il libro autobiografico Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary e il singolo Ed io. Valerio Scanu in che rapporti è oggi con Maria De Filippi? Il cantante sardo, intervistato da Messaggero Tv, torna a parlare del […] L'articolo Valerio Scanu: “Maria De Filippi? Si sono parlati gli avvocati, non mi pento delle mie parole…” ...

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e Iannone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...

“Cacciatelo”. Maria De Filippi - furia su Jeremias. Per il fratellino di Belen Rodriguez è un duro colpo. Stavolta però brucia davvero moltissimo : Tutti lo davano per certo. Anche chi in lui, fino alle fine, non ha creduto del tutto. E invece il piccolo di casa Rodriguez pareva pronto al grande salto. Quello nel mondo della tv per diventare una stella e smettere di brillare di luce riflessa. E invece no, la sua ascesa è rimandata ancora per un po’. Evaporata per un motivo piuttosto insolito, almeno così raccontano i beninformati. Jeremias infatti sarebbe dovuto approdare a Uomini e ...

Maria De Filippi - la rivoluzione a Mediaset : un nuovo programma con un nome impensabile : La grande sorpresa su Canale 5 porta il nome di Laura Pausini sul palco di un nuovo programma, addirittura con la compartecipazione di Maria De Filippi. È la stessa cantante a rivelarlo a Tv, Sorrisi ...

Lorella Boccia - dopo Amici con Maria De Filippi arriva a Colorado : la conduzione con Ezio Greggio : Lorella Boccia , ballerina che ha esordito nel 2014 partecipando al programma Amici di Maria de Filippi , dice no alla regina degli ascolti Mediaset e rifiuta di partecipare alla nuova edizione del ...

Il nuovo programma di Maria De Filippi e Laura Pausini? "Solo lei riesce a farmi osare" : Aggiornamenti sul nuovo programma di Maria De Filippi, che sia su Laura Pausini è oggi confermato, ma un mese e mezzo fa si parlava anche di Francesco Totti. Questo nuovo progetto di Maria, i cui dettagli sono in via di definizione, sostituirà House Party: la seconda stagione del programma in cui si faceva grande festa con gli ospiti non si farà, ma arriverà un nuovo programma che sarà per certi versi simili, solo che una puntata avrà un unico ...