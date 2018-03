Marc Marquez | la battuta su Valentino Rossi | ' Felice del rinnovo | corriamo contro una

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Mi sento più forte di un anno fa - ma ci sarà grande equilibrio” : Marc Marquez è stato il grande protagonista della conferenza stampa piloti che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar della MotoGP e, di conseguenza, del Mondiale 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, aveva gli occhi di tutti puntati, come grande favorito in vista del campionato che è ai nastri di partenza. “Sono davvero felice di essere qui e di poter ripartire per il Mondiale 2018, dopo tanti mesi ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : sarà subito Marc Marquez contro Andrea Dovizioso? Rossi e Vinales ci provano : Saranno i 5380 metri del tracciato di Losail a dare il via, come è ormai consuetudine, al Mondiale MotoGP. Il Gran Premio del Qatar 2018 (clicca qui per programma e tv) da il via ad una stagione che si annuncia quanto mai affascinante e combattuta. Honda, Ducati e Yamaha daranno vita ad un avvincente duello a sei con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che, al momento, hanno i favori del pronostico, sia per quanto fatto vedere nello scorso ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Re Marc Marquez ancora l’uomo da battere. Difficile interrompere l’egemonia dello spagnolo - ogni anno più completo : Marc Marquez è prontissimo, ed agguerrito, per la sua sesta stagione in MotoGP. Il venticinquenne nato a Cervera sta per dare il via ad un nuovo campionato nel quale, senza alcuna ombra di dubbio, partirà con i favori del pronostico. Non solo perchè è il campione in carica, e nemmeno perchè ha vinto quattro dei cinque Mondiali che ha corso. Semplicemente perchè è un pilota formidabile ed è coadiuvato da una moto che lo sta davvero assecondando ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi… : Il countdown verso l’inizio del MotoMondiale prosegue inesorabile. Il primo appuntamento sarà, come oramai consuetudine, il GP del Qatar, sotto le luci dei riflettori di Losail. Sarà l’occasione per vedere finalmente all’opera le nuove moto. Poco è cambiato nella griglia di partenza; niente, invece, nei rapporti di forza, come testimoniano anche le quote dei bookmakers. Il favorito è sempre Marc Marquez, alla ricerca del ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Mi aspetto una gara emozionante - ci sono piloti molto veloci e non sarà facile” : Ormai è tutto pronto per il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Nel weekend del 16-18 marzo si accenderanno i motori sul circuito di Losail e si incomincerà a fare terribilmente sul serio. Marc Marquez, Campione del Mondo in carica, è motivato a iniziare nel migliore dei modi la stagione. Lo spagnolo si è già calato in clima gara e alla vigilia dell’evento si è già dichiarato “felice che la prima gara sia ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

Marc Marquez e Leo Messi - la nuova coppia del Barcellona. LE FOTO : Per il Motomondiale, invece, i test sono terminati: il 18 marzo scatta il primo GP della stagione in Qatar , gara live in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, DA LOSAIL AL CAMPO NOU: BARCELLONA-ATLETICO ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica venerdì 2 marzo. Andrea Iannone è il più veloce davanti ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Valentino Rossi 11° : La seconda giornata di Test MotoGP a Losail è andata in archivio. Sono state otto lunghe ore in Qatar, durante le quali si è girato per molto meno tempo rispetto a ieri: se 24 ore fa piloti e team avevano atteso l’arrivo dell’oscurità prima di scatenarsi in pista, a complicare le cose oggi è stato il maltempo, con un cielo nuvoloso ed una minaccia di pioggia risoltasi poi in poche gocce. Alla fine si è girato e i tempi sono stati ...

MotoGP - Test Losail 2018 Marc Marquez : 'Non sono preoccupato - siamo lì. Mancano solo alcuni dettagli'

MotoGP - Test Losail 2018 – Marc Marquez : “Non sono preoccupato - siamo lì. Mancano solo alcuni dettagli” : Marc Marquez non è affatto preoccupato del decimo posto della prima giornata di Test MotoGP a Losail. Lo spagnolo, reduce dalla tre giorni in Thailandia letteralmente dominata, ha fatto un piccolo passo indietro, almeno dal punto di vista cronometrico, atteso, però, stando alle parole rilasciate a Marca. “Veniamo da due circuiti con condizioni molto più umide. Sapevamo che qui era differente per le caratteristiche del nostro motore, ma ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo Marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

MotoGP : Marc Marquez prolunga il suo contratto con la Honda fino al 2020 : Marc Marquez rimarrà nel team Repsol Honda fino al 2020. Ecco la notizia che tutti aspettavano e che scuote il mondo della MotoGP. Dopo tante voci ed illazioni, le due parti hanno voluto mettere le cose in chiaro. Il campione del mondo in carica, infatti, aveva il contratto in scadenza alla fine del campionato che sta per prendere il via, per cui, assieme alla sua scuderia, ha pensato di evitare che le chiacchiere durante l’annata ...

MotoGP - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : 'Siamo pronti per lottare anche in questa stagione' : Lavoreremo duro anche in Qatar e saremo pronti per lottare anche nella prossima stagione , per soddisfare i tifosi di tutto il mondo '. La sensazione è infatti che la Honda e Marquez saranno di nuovo ...