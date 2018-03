“Mamma | mi aiuti?” A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle  Non riesce più ad

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le mattine lo ha accompagnato a scuola a Wellington, vicino Londra, dove vivono. Dopo qualche ora tutta la famiglia era in ospedale e Alfie si trovava su una: non poteva più camminare e il lato destro del suo corpo era paralizzato. i medici hanno subito iniziato i loro lavoro e dalle analisi è emerso che il bambino aveva una rara malattia al cervello, e a quel punto il suo mondo è crollato, era tutto cambiato d’un colpo. Da quel ...