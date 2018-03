Maltempo | nevicate e rischio valanghe in provincia di Sondrio 

Maltempo - in arrivo freddo - vento e tempeste - nel week end probabili nevicate : Roma - Prosegue la fase dinamica e instabile sul Continente Europeo, caratterizzata dall'assenza di figure anticicloniche in grado di portare stabilità duratura. Una nuova perturbazione atlantica, legata a un profondo vortice depressionario al largo dell'Irlanda, si prepara a entrare in azione da Ovest e a interessare l'Italia a partire da giovedì. MERCOLEDI' ULTIMI SCAMPOLI DI BEL TEMPO - Pressioni medie ...

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Maltempo Basilicata - nevicate 2017 : 110 milioni per danni ai Comuni : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali nevicate che si sono verificate dal 2 al 18 gennaio dello scorso anno nel territorio lucano. Lo ha reso noto il commissario delegato per il superamento dell’emergenza in Basilicata, Donato Viggiano. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha stanziato due milioni di euro, interessa 67 Comuni, oltre alle ...

Maltempo inarrestabile - a fine mese arriva Burian Bis : gelo e nuove nevicate : Con l'ingresso del mese di marzo in molti già speravano nell'arrivo della primavera, ma secondo le previsioni sembra che bisognerà aspettare ancora molto per le miti temperature marzoline. Con la fine ...

Maltempo - disagi per la circolazione. Lunedì previste altre nevicate - : L'ondata di gelo siberiano Burian porta ancora qualche precipitazione, ma le temperature sono in rialzo. All'inizio della prossima settimana ancora fiocchi al Nord e pioggia al Centrosud. Pericolo ...

Maltempo - “SNOWMAGEDDON” nel Regno Unito : il Burian e la “tempesta Emma” paralizzano il Paese con pesanti nevicate - temperature gelide e strade impraticabili [GALLERY] : 1/37 ...

Maltempo Liguria : regione imbiancata ma il vento la salva da intense nevicate : Liguria imbiancata ma sferzata da un forte vento da nord: arrivata nella notte, ma in modo meno intenso, la perturbazione nevosa che ha determinato nel corso della notte nevicate diffuse fin sulle coste. Le raffiche da nord hanno raggiunto picchi di 93 chilometri orari registrati a Genova nella zona del Porto Antico, i 100 chilometri all’ora ad Arenzano, nel ponente di Genova, e i 105 chilometri orari alla Marina di Loano, nel ...

Maltempo Abruzzo : ancora deboli nevicate ma temperature in aumento : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelata. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della ...

Maltempo Piemonte : in arrivo nuove deboli nevicate : Dopo le nevicate di ieri, e la breve tregua odierna, sono attese nuove precipitazioni in Piemonte, in particolare debole nevischio fino alle 18. Attese deboli nevicate anche dalle 6 alle 12 di domani e sabato sia al mattino sia al pomeriggio: lo rende noto il Comune di Torino sulla base delle previsioni redatte dalla Società meteorologica subalpina. Secondo l’Arpa Piemonte le temperature minime sono in aumento di 4°C sia in pianura che in ...

Maltempo : nuove nevicate nelle Marche : ANSA, - ANCONA, 1 MAR - nuove nevicate nella notte nelle Marche, in linea con le previsioni della Protezione civile. Colpite in particolare le zone dell'entroterra. Ad Arquata del Tronto , Ascoli ...

Maltempo - il Regno Unito nella morsa del Burian e della tempesta Emma : pesanti nevicate - temperature gelide e forti disagi [GALLERY] : 1/10 ...