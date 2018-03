Maltempo Livorno | protezione civile | l’impianto normativo è sufficiente

Maltempo - neve a Livorno : spargisale in azione : A seguito della copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio la situazione è sotto controllo. Lo afferma in una nota il Comune di Livorno in cui si spiega che le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti cinque mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Maltempo : a Livorno misure rafforzate per i senzatetto : Emergenza freddo, misure straordinarie a Livorno per i cittadini senza fissa dimora. In previsione di ulteriori abbassamenti delle temperature il Comune di Livorno, che dal mese di dicembre sta fronteggiando l’emergenza con alcune misure che offrono un riparo sicuro ai cittadini senza fissa dimora, fa sapere che aggiungerà 10 posti letto ai 14 già previsti con un’ospitalità in albergo che prevede anche la prima colazione. I soggetti ...

Maltempo Livorno : riapre alla circolazione il viale a mare : Persiste l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per mareggiate e forte vento fino alle 20 di oggi, ma i fenomeni sono in attenuazione e il viale Italia a Livorno e’ stato riaperto al traffico. Il viale a mare e’ stato riaperto alla circolazione intorno alle 13.30 – si spiega in una nota del Comune – dopo l’ultimo intervento delle macchine spazzatrici di Aamps che hanno liberato la strada dai detriti ...