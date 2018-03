Maltempo in Puglia ed Emilia-Romagna | pubblicati provvedimenti urgenti

Maltempo Puglia : dopo il gelo e lo scirocco - arriva la pioggia : dopo l’ondata di gelo dei giorni scorsi, e le temperature di scirocco di ieri, con il passaggio delle temperature da anche sottozero sino a punte di 20 gradi su alcune località della Puglia, oggi è la pioggia a essere protagonista dei bollettini metereologici regionali. Al momento non sono sono segnalati particolari disagi, mentre si fa la conta dei danni per l’agricoltura: gravi sono state le ricadute per gli ortaggi e non si ...

Maltempo Puglia : a Vico del Gargano “emergenza terminata - tornati alla normalità” : “L’emergenza è finalmente terminata e siamo tornati alla normalità anche se stiamo ancora lavorando per risolvere le ultime criticità“: lo ha dichiarato il sindaco di Vico del Gargano in riferimento alla situazione nel centro foggiano rimasto isolato a causa della neve. I Vigili del fuoco che stanno operando per liberare diverse automobili bloccate e stanno dando assistenza alla popolazione. “Ormai i problemi piu’ ...

Maltempo Puglia - E-Distribuzione : torna la corrente elettrica a Vico del Gargano : Nel centro cittadino di Vico del Gargano la fornitura di energia elettrica è stata ripristinata dopo un’interruzione di circa tre ore determinata dal Maltempo: lo rende noto E-Distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione. “La maggior parte delle utenze sono state rialimentate nel giro di pochi minuti con manovre in telecomando mentre per circa 400 utenze la disalimentazione e’ ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Vico del Gargano : “Situazione drammatica - siamo completamente isolati” : Intensa nevicata a Vico del Gargano nella notte: il comprensorio è completamente isolato. In alcune zone è caduto anche un metro di neve, bloccando l’accesso alle abitazioni. I Vigili del fuoco e i carabinieri stanno intervenendo nel centro garganico per accompagnare malati e dializzati nei centri medici. In alcune zone di Vico del Gargano manca anche l’energia elettrica. Scuole e negozi sono chiusi. Impossibile raggiungere anche i ...

Maltempo Puglia : scuole chiuse domani 28 Febbraio a Bitonto e Monopoli : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a causa del Maltempo a Bitonto e Monopoli, nel Barese. Lo hanno deciso i sindaci delle due città. La nevicata di oggi e il sensibile abbassamento delle temperature previsto anche nelle prossime ore – spiegano da Palazzo di Città di Bitonto – rendono problematica la mobilità dei mezzi, in particolare per i pendolari. Per scongiurare le insidie del ghiaccio per i pedoni è stata disposta anche ...

Maltempo Puglia - Protezione Civile : miglioramento in serata : Nevica su tutta la Puglia centro-settentrionale fino a quote di pianura, con apporti al suolo moderati: le precipitazioni – rende noto la Protezione Civile – persisteranno fino a tarda serata, quando è previsto un leggero miglioramento. Non ci sono al momento segnalazioni di criticità e non risultano Comuni isolati. Le temperature saranno in ulteriore calo sull’intero territorio regionale. Sono attivi i COV (Centri operativi ...

Maltempo Puglia - treni : attivo il piano neve - emergenza lieve : attivo dalle 11 il piano neve emergenza lieve sulle linee ferroviarie Foggia-Bari, Bari-Taranto e Foggia-Termoli: sulla linea Bari-Foggia sono stati cancellati i treni metropolitani tra Molfetta e Mola di Bari. Sulla linea Foggia-Termoli possibili ritardi e cancellazioni, mentre sulla linea Bari-Taranto sono stati cancellati tutti i treni della relazione Bari-Gioia del Colle. L'articolo Maltempo Puglia, treni: attivo il piano neve, emergenza ...

Maltempo - l’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Maltempo e freddo in Puglia : imbiancato il litorale di Barletta : In Puglia l’allerta, per vento e neve è ‘gialla‘ e per oggi “sono previste nevicate fino a quote di pianura sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo moderati“: le temperature sono in sensibile calo e si registrano venti forti dai quadranti settentrionali. imbiancato anche il litorale di ponente di Barletta. Per domani 27 febbraio, sono previste ancora nevicate sulla Puglia centro-settentrionale e sul ...

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Maltempo - BURIAN PORTA NEVE E GELO/ Previsioni meteo : fiocchi a bassa quota anche in Puglia : meteo, l'Italia nel GELO del BURIAN: è la previsione sulla corrente d'aria gelida dalla Russia e che porterà a un calo delle temperature.

Maltempo Puglia : revocata “allerta gialla” : In considerazione delle previsioni meteorologiche per le prossime ore, la Protezione Civile regionale della Puglia ha revocato l’allerta “gialla” per rischio neve, prevista per oggi pomeriggio su alcune località della regione. L'articolo Maltempo Puglia: revocata “allerta gialla” sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Puglia - ancora Maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...