Maltempo | allerta arancione della Protezione Civile

Allerta Meteo - forte Maltempo Giovedì 15 Marzo : ecco l’avviso della protezione civile - allarme arancione in 3 Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica raggiungerà l’Italia nella giornata di domani determinando precipitazioni frequenti, che interesseranno in una prima fase le Regioni settentrionali, per poi estendersi anche al centro Italia. Previsti, inoltre, venti forti meridionali su buona parte del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Maltempo - l’allerta dei Consorzi di Bonifica : “C’è il rischio alluvione” : Consorzi di Bonifica preoccupati, ma già da giorni al lavoro, per l’arrivo di temperature più miti: il timore è che l’innalzamento delle colonnine di mercurio comporti un repentino scioglimento delle abbondanti quantità di neve, cadute questo inverno e che, riversandosi nei corsi d’acqua, aumentino il rischio di tracimazione a valle. Per questo, si sta provvedendo agli interventi ed alle manovre idrauliche, atte a contenere tale pericolo. Il più ...

Maltempo Prato : monitoraggio continuo per allerta pioggia : E’ sempre alta l’attenzione della Protezione civile per garantire sicurezza al territorio pratese e ai cittadini: una macchina in continua azione grazie all’attività degli operatori, delle associazioni e dei volontari. Dopo l’emergenza neve della scorsa settimana, anche in quest’ultimo fine settimana l’allerta è rimasta alta per il rischio idrogeologico, in particolare nella giornata di ieri. Gli operatori, ...

Maltempo - troppe allerta meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Maltempo : allerta meteo per rischio idraulico sul fiume Secchia : Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi ha emesso un Avviso di criticità, il numero 30, per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sul fiume sta attualmente transitando in Emilia Romagna, nella sezione di Ponte Alto(Modena). Nelle ore notturne di domani, 13 marzo, l’onda raggiungerà la sezione di Pioppa (Modena), dove è previsto il superamento della soglia 2 di moderata criticità. L’ingresso nel ...

Maltempo Ravenna : allerta idrologica fino alla mezzanotte di domani : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 13 marzo, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per criticità idraulica e criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e ...

Maltempo Liguria - Arpal : declassata l’allerta sul Levante : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta METEO diramata da Arpal, che è stata modificata alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore e delle ultime uscite modellistiche secondo le seguenti modalità: sulle ZONE C ed E ALLERTA GIALLA fino alle 15.00 di OGGI LUNEDI’ 12 MARZO 2018 CRITICITÀ VERDE ALTROVE LA SITUAZIONE: La giornata odierna vede un progressivo miglioramento sul Centro-Ponente della regione con ampie ...

Maltempo - il fiume Po sale di 2 metri in 24 ore : allerta della Coldiretti : allerta della Coldiretti per il rapido aumento del livello del fiume Po, significativo delle criticità registrata in molti corsi d'acqua e torrenti per l'ondata di Maltempo che ha interessato il centro-nord nelle...

Maltempo : il Po sale di 2 metri in 24 ore - allerta fiumi : Coldiretti segnala un rapido aumento del livello del fiume Po: “Per effetto delle intense precipitazioni il livello idrometrico del fiume Po è salito di circa 2 metri in sole ventiquattro ore“, spiega l’associazione rendendo noto un monitoraggio effettuato su Po questa mattina al Ponte della Becca. “L’arrivo di piogge e temporali violenti preoccupa per la stabilita idrogeologica con piene ed esondazioni per i fiumi ...

Liguria - il Maltempo si sposta a Levante. Tigullio e Spezzino - allerta arancione | : Da Portofino a Sarzana allerta arancione fino alle 18 di lunedì. Nel capoluogo ligure avviso “giallo” fino alle 14.