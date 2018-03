Maira Figueroa è stata liberata a El Salvador Era stata condannata a 30 anni di carcere

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018)VeronicaMarroquin gli ultimi 15della sua vita li ha trascorsi in una prigione di El. Nel 2003 èa 30dicon l'accusa di omicidio, dopo aver subito un aborto spontaneo del figlio concepito in seguito a uno stupro. Martedì 13 marzo la sua pena ècommutata per decisione del ministero della Giustizia e, a 34, è finalmente libera.Ne aveva 19 quando venne violentata e rimase incinta. All'epoca lavorava come governante in una casa, e si trovava lì quando iniziarono i dolori, poi l'emorragia e infine diede alla luce il bimbo, nato morto. El, nazione cattolica, ha una delle più severe leggi sull'aborto al mondo e anche chi lo subisce in maniera spontanea spesso viene sospettata di esserselo procurato.Le interruzioni di gravidanza sono vietate in ogni caso, anche quando ...