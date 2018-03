Mafia : truffava coppia di anziani fingendosi il figlio - ‘tradito’ dalla convivente : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – E’ stato ‘tradito’ dalla sua compagna, Francesco Simone, l’uomo di 54 anni arrestato dai Carabinieri di Messina con l’accusa di avere truffato per anni una coppia di anziani di Montalbano Elicona, facendo credere ai due di essere il figlio scomparso tempo fa con il metodo della lupara bianca. La donna, Provvdienza C. lo scorso 7 dicembre si è presentata alla caserma dei ...

Mafia - truffava i genitori di una vittima della lupara bianca : arrestato 44enne : Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso e ucciso dalla Mafia col metodo della lupara bianca che il figlio fosse vivo, ammalato e in fuga per salvarsi dalla vendetta di Cosa ...