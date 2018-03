Mafia : gip Messina - da indagato crudeltà e cattiveria con genitori scomparso (2) : (AdnKronos) - "Anziani nonni arrivati al punto di non avere neanche i soldi per comprarsi da mangiare - dice ancora il gip nella misura cautelare - nonché di considerare di rubare alla propria nipote, figlia dello scomparso , i soldi dai vestiti di lei". "In altri casi - scrive il gip - l' indagato ca

Mafia : gip Messina - da indagato crudeltà e cattiveria con genitori scomparso : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Un uomo “crudele” e “cattivo” che non avrebbe esitato a fingersi il figlio, scomparso da anni con il metodo della lupara bianca, di una anziana coppia che, pur di mandare soldi al ‘figlio’ non avevano più la possibilità di comprare il necessario per sopravvivere. E’ quanto emerge dall’operazione che all’alba di oggi ha portato in carcere Francesco Simone, ...