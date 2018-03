Mafia | confiscati 100 milioni a imprenditore affiliato a Casalesi

Mafia : Musumeci - beni confiscati per fronteggiare emergenza casa : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - L’emergenza abitativa in Sicilia è stato uno dei temi al centro dell'incontro, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri

Mafia - confiscati beni all’imprenditore Andrea Moceri/ Trapani - “finanziava oleificio clan di Messina Denaro” : Mafia, la Dia confisca beni per 25 milioni all'imprenditore Andrea Moceri: Trapani, sequestro del Tribunale "finanziava oleificio intestato a prestanome del clan di Matteo Messina Denaro"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Mafia - confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese : Mafia, confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese Nei confronti dell’uomo è stata imposta la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni Continua a leggere L'articolo Mafia, confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese sembra essere il primo su NewsGo.

Mafia - confiscati beni per 25 milioni a imprenditore del Trapanese : beni per oltre 25 milioni di euro sono stati confiscati nel Trapanese. La Direzione investigativa AntiMafia di Trapani ha notificato il decreto del Tribunale all'imprenditore di Campobello di Mazara, ...

Mafia - confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese : Mafia, confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese Mafia, confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese Continua a leggere L'articolo Mafia, confiscati beni per 25 mln a imprenditore del Trapanese sembra essere il primo su NewsGo.

Mafia - confiscati beni per 25 mln : PALERMO, 19 GEN - beni per oltre 25 milioni di euro sono stati confiscati nel Trapanese. La Direzione investigativa AntiMafia di Trapani ha notificato il decreto del Tribunale all'imprenditore di ...

Mafia. Trapani - confiscati beni per 25 milioni a imprenditore : Mafia. Trapani, confiscati beni per 25 milioni a imprenditore – La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha confiscato beni per 25 milioni di euro a... L'articolo Mafia. Trapani, confiscati beni per 25 milioni a imprenditore su Roma Daily News.