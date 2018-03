Maestra d' asilo arrestata per maltrattamenti | picchiata dai genitori mentre fa shopping

Taranto - picchiata da due genitori la Maestra d'asilo che fu arrestata per le botte ai bambini : "Quando si trovava agli arresti domiciliari - dice l'avvocato difensore della docente cinquantenne - aveva già subito minacce dalle stesse persone, che avevamo...

Narcotizza gli alunni per andare a farsi una lampada : condannata Maestra d’asilo : January Neatherlin, 32 anni, era maestra e titolare di un asilo nido in cui ospitava bambini dai sei mesi ai quattro anni. Era solita sedarli con della melatonina per farli dormire mentre lei poteva andare ad abbronzarsi e a fare sport. È stata condannata a 21 anni e 4 mesi di carcere.Continua a leggere

Maestra d'asilo picchiata dalla mamma di un'alunna in classe - il marito : "È sotto choc non vuole più andare a scuola" : Pomeriggio 5 torna sul caso della Maestra picchiata nel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia di 4 anni le ha raccontato di essere stata sgridata in classe....

Botte e umiliazioni all'asilo - sospesa Maestra - : I fatti in una scuola materna di Tarquinia. Vittime bimbi di 3 e 4 anni. La denuncia raccolta dalla Finanza di Viterbo e nata dopo i racconti dei piccoli terrorizzati

"La Maestra mi picchia" - incubo all'asilo : Viterbo, 23 gen. (AdnKronos) - Bimbi costretti a restare soli in classe a finire di mangiare nonostante non volessero, frasi umilianti, offese, colpi e schiaffi alle gambe, strattoni, tirate di orecchie, urla e rimproveri. Maltrattamenti anche su un bimbo disabile. E' quanto avrebbero subito alunni

Tarquinia - schiaffi e pizzichi ai bimbi dell'asilo : Maestra sospesa. Tra le vittime anche un disabile : I finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo hanno eseguito, a Tarquinia (Viterbo) una misura cautelare personale interdittiva nei confronti di una maestra di una scuola dell'infanzia della ...

Maestra d'asilo arrestata a Susa - strattonava e insultava i bambini Video : Ennesimo scandalo nell'ambito dei #maltrattamenti ai bambini di un #asilo. Una #Maestra quasi sessantenne è stata arrestata questa mattina con l'accusa di maltrattamento, insulti, strattoni nei confronti dei bambini di una scuola materna di Susa. Le indagini, iniziate lo scorso ottobre a to della denuncia di alcuni genitori delle vittime, hanno portato a questo provvedimento. Attualmente, la Maestra è agli arresti domiciliari in attesa di ...

Torino - maltrattamenti su bambini : arrestata Maestra d’asilo : Torino, maltrattamenti su bambini: arrestata maestra d’asilo L’insegnante avrebbe offeso, strattonato e colpito alcuni piccoli, senza però provocare loro lesioni fisiche Continua a leggere L'articolo Torino, maltrattamenti su bambini: arrestata maestra d’asilo sembra essere il primo su NewsGo.

Bambini insultati e strattonati in un asilo : Maestra arrestata : Un altro caso di Bambini maltrattati in un asilo. E' successo a Susa, in provincia di Torino, dove una maestra di 59 anni è stata arrestata dopo la denuncia di una collaboratrice scolastica, scrive

