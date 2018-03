Ma chi ha inventato la Flat tax? E soprattutto | ha funzionato?

Ma chi ha inventato il reddito di cittadinanza? : Tutti in fila ai Caf per richiedere i fantomatici moduli che danno diritto ai soldi gratis promessi dall’M5S: è accaduto a Palermo e in altre città del Meridione. Così, a distanza di pochi giorni dal voto, il reddito di cittadinanza promesso dai Cinque Stelle rischia già di rivelarsi un boomerang per il Movimento guidato da Luigi Di Maio: il giovane leader ha però messo le mani avanti, annunciando che ci vorrà del tempo prima che venga ...

Tra i 100 leader del futuro secondo Forbes c'è un 20enne italiano : ecco chi è e cosa ha inventato : ... il concorso/evento che premia le idee di valore delle giovani e dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado italiane, frutto di un inedito accordo primo al mondo nel suo genere, fra ...

Tra i 100 leader del futuro secondo Forbes c'è un 20enne italiano : ecco chi è e cosa ha inventato : ... il concorso/evento che premia le idee di valore delle giovani e dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado italiane, frutto di un inedito accordo primo al mondo nel suo genere, fra ...

Calcio : skills - trick e finte. chi ha inventato i colpi più belli di sempre? : Dinamismo, forza fisica, tecnica e… fantasia. Il Calcio moderno, sempre più ammanettato a schemi e tattiche, trova però ancora nel guizzo, nell’improvvisazione, nell’invenzione di un tocco d’artista, il suo momento più nobile. Ma non tutti i calciatori, anche quelli più bravi e famosi, hanno avuto l’intuizione di regalare al football una novità. Per questo, chi c’è riuscito, resterà per sempre legato a doppio filo al suo tocco personale. Con una ...

Pippo Franco : " Il rap l'ho inventato con 'chi chi co co co'" : Pippo Franco, classe 1940, in un'intervista a Il Tempo, non nega la possibilità di tornare sul palco di Sanremo: " Mi servirebbe la canzone giusta ma se mi rimetto a scrivere chissà. Mai dire mai". Ha le idee chiare su come dovrebbe essere la canzone giusta:Dovrebbe essere un pezzo originale che esce dagli schemi. Come furono all'epoca brani come "Che fico" o " Chi chi co co co" [...] Non tutti sanno che quella canzone fu il primo ...

Tutto quello che c’è da sapere sul Carnevale - dalle origini a chi ha inventato i coriandoli : Non pensate come solo a carri e coriandoli. Immaginate invece una giornata, o una settimana, in cui potete essere una persona totalmente diversa da quello che siete durante il resto dell’anno. Così gli antichi, ma anche il Rinascimento italiano (La poesia Carnevalesca per eccellenza è Il Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici: «Chi vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza»), vivevano il Carnevale. Ovviamente greci e romani non ...