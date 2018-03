Ma Buran sta tornando o no? : Ma insomma, cosa aspetta? La naftalina in giro per casa dà fastidio, e siccome quella nelle tasche dei pantaloni di fresco lana è stata tolta, sarebbe il caso di piazzarla in quelle delle giacche di tweed. Solo che è impossibile, perché tutti sanno che sta per arrivare Buran 2, seconda ondata di gelo in un mese con temperature da cappotto o anche più, e quindi non ne vale la pena. Ma Buran nicchia, si fa ...

CarBuranti - Staffetta Quotidiana : movimenti al ribasso dei prezzi : La calma degli ultimi giorni è interrotta questa mattina da una serie di movimenti al ribasso dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini Api-IP (-1 centesimo al litro su benzina e diesel), Esso (-1 cent su benzina e diesel) e Tamoil (-1 cent sul Gpl). Queste sono le medie dei ...

Meteo Italia - dall'anticipo d'estate al Buran II : ecco quando tornerà il gelo : L’inverno si è concluso con l’ondata di gelo di fine febbraio? Chi spera di poter mettere presto in armadio cappotti e giacche pesanti dovrà rivedere i propri piani. Il fenomeno Buran ha mandato in tilt il Bel Paese alcuni giorni fa. Scuole chiuse, trasporti in tilt e temperature ben al di sotto della media. La neve è arrivata fino al livello del mare con tutte le conseguenze del caso. Da una parte scenari suggestivi e l’entusiasmo dei ragazzini ...

CarBuranti : Staffetta Quotidiana - solo Esso risponde a rialzi : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – solo Esso risponde questa mattina al rialzo deciso ieri da Eni. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su ...

Meteo e viabilità autostrade/ Neve e gelo polare Buran : disagi pure in Liguria e al confine di Stato : viabilità autostrade e Meteo: Neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran: la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Maltempo e gelo in Italia - neve a Roma/ Video - allerta meteo Buran : riapre Fiumicino - “limitare spostamenti” : Maltempo, gelo record e neve a Roma: Video allerta meteo portata da Buran in Italia, da Milano e Torino fino al Sud. Fiumicino riaperto, disagi a Roma Termini: "limitare spostamenti"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Burian o Buran? Come si chiama - e cosa può fare - il vento che sta gelando l'Italia : Tutti i segreti della gelida corrente che stringe nella morsa del gelo il nostro paese Scuole chiuse a Roma oggi per neve. Meteo, gli ultimi aggiornamenti Maltempo, Burian è arrivato. Roma coperta ...

Cos’è il Buran - il vento che sta gelando l’Italia : (Immagine: jill111/pixabay) Tempo gelido sulla Penisola, come ampiamente riportato da molti media. Il responsabile di questo inverno atipico è il buran, un vento gelido tipico dell’ovest degli Urali che, di norma, prosegue il suo viaggio verso est fino all’Asia. Con minore frequenza, come sta accadendo in questi giorni, il buran si spinge fino a ovest raggiungendo il cuore dell’Europa. Le cause sono da ricercare in una forte depressione che ...

CarBuranti - Staffetta Quotidiana : invariati i listini dei prezzi : Nessun movimento questa mattina per i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,551 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,525), diesel a 1,416 euro/litro (invariato, pompe bianche ...

