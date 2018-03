M5s | Toninelli | “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera perché da lì si parte per

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

I due capigruppo M5s - Danilo Toninelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

M5s - Grillo-Toninelli avviano contatti : 'Su presidenze figure di garanzia' : "Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato". Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti ...

M5s - Toninelli : “Primo atto politico sarà il Def - imporremo taglio tasse e misure contro la povertà” : “Il primo atto politico sarà il Def, nel quale imporremo i temi economici per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia”. Così Danilo Toninelli, neo capogruppo M5s al Senato al termine della prima riunione dei nuovi parlamentari M5s a Roma. “Un abbassamento delle tasse e certamente delle misure per ridurre la povertà – aggiunge Toninelli, secondo il quale poi – quella di Di Maio premier è una condizione ...

Capigruppo M5s : Di Maio indica Toninelli al senato e Giulia Grillo alla Camera : ...definendo il MoVimento la "lampadina che illumina il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica ...

M5s - riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo : Giulia Grillo e Danilo Toninelli : Un lungo applauso nella salta dell’Hotel Parco dei Principi, quindi il saluto di Luigi Di Maio ai 333 neo-eletti con il Movimento 5 stelle. E’ iniziata alle 14.30 la prima riunione con i parlamentari grillini e come prima cosa ha annunciato i nuovi capigruppo: Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli al Senato. L'articolo M5s, riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo: Giulia Grillo e Danilo Toninelli ...

Toninelli M5s : "Aspettiamo la conferma delle dimissioni" di Renzi : Roma, , askanews, - "Vogliamo avere la conferma delle dimissioni, ma certamente a chiunque noi chiediamo di convergere su delle tematiche. Oggi i vecchi partiti devono fare un salto di qualità, sono ...

M5s - caso restituzioni : manca più di un milione. Toninelli : “Verifiche su di me? Spero su tutti” : Una corsa contro il tempo per verificare quanto effettivamente non è stato versato e chi ha mentito sui bonifici. I vertici e lo staff del Movimento 5 stelle sono al lavoro per cercare di ricostruire di quanti soldi si parla effettivamente e per individuare i responsabili. Dopo l’ammissione del deputato Andrea Cecconi e del senatore Carlo Martelli, ieri sera c’è stata l’autosospensione di Maurizio Buccarella. Ma i nomi sono di ...

RIMBORSOPOLI M5s - VIDEO SERVIZIO IENE/ Buco oltre un milione : Toninelli - “Vogliono farci passare per ladri” : M5s RIMBORSOPOLI, la VIDEO inchiesta e il SERVIZIO delle IENE censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:53:00 GMT)

M5s - lo sfogo di Toninelli : “Rimborsopoli? Vogliono farci passare per ladri ma siamo diversi” : “Oggi ho visto i tg. Il primo servizio su Renzi in bicicletta che parla di mobilità sostenibile. Il secondo su Berlusconi che parla di alleanze e di futuro. E il terzo sul M5s: continua il caso rimborsopoli. Ma vi rendete conto che prima di noi ha parlato uno che ha disatteso qualunque promessa, un altro che parla di abbassare le tasse ed è stato condannato per una super evasione fiscale di 368 milioni di euro…”. Danilo ...

La7 - Lilli Gruber richiama Toninelli (M5s) : 'Non sia scortese - qui comando io' : Non ha esitato Lilli Gruber a riportare l'ordine in studio. Durante la trasmissione Otto e mezzo in onda su La7, la giornalista richiama...

Elezioni - scintille tra Gruber e Toninelli (M5s) : “Ora le stacco il microfono. Non sia scortese e mi faccia parlare” : scintille ripetute a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il deputato del M5S, Danilo Toninelli, ospite, assieme a Maurizio Lupi, parlamentare di Noi con l’Italia – Udc. Il primo battibecco, che coinvolge anche l’ex ministro dei Trasporti, si registra quando la giornalista invita i due politici a non guardare la telecamera, come se fosse un appello finale agli elettori. La polemica esplode ...

Lazio - Toninelli (M5s) : le accuse a Montino sono gravi : Roma, 11 gen. (askanews) 'Dalle notizie emerse e pubblicate oggi dal Tempo, il sindaco Pd di Fiumicino, Esterino Montino, sembra abbia affittato alcuni locali ai Casamonica. Le carte sono chiare, al ...