M5s | presidenze non legate a governo

M5s - via agli incontri per le presidenze «Ai partiti chiesta la Camera»|I papabili : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

Incontro Pd-M5s - Martina chiede presidenze autorevoli di garanzia : Roma, 15 mar. , askanews, Il segretario del Pd Maurizio Martina ha incontrato stamani Giulia Grillo e Danilo Toninelli, capigruppo del M5s. Con Martina era presente il coordinatore della segreteria ...

Presidenze Camere - giro colloqui M5s : 14.54 Il Movimento 5 Stelle incontra gli altri partiti sulla questione della presidenza di Camera e Senato. Dopo aver visto il leader di LeU, Grasso, i due capigruppo in pectore, Toninelli e Giulia Grillo, hanno incontrato il reggente del Pd,Martina,accompagnato dal coordinatore della segreteria Guerini. Visto anche il capigruppo di FI, Brunetta. Ai colloqui non partecipa Di Maio. Secondo quanto si apprende da fonti Pd, i dem hanno ribadito la ...

Camere - Salvini chiama Di Maio per presidenze. M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere. “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...

Governo - Salvini apre al M5s e chiama Di Maio : «Ok a confronto su presidenze» : La guerra di posizione in atto nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi riapre i giochi sugli accordi per le nomine alla presidenza delle Camera ma anche nuovi possibili scenari di...

Parlamento : al via confronto su presidenze - dialogo M5s-Lega/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – A poco più di una settimana dalle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato, Lega e 5 Stelle prendono l’iniziativa. “Fino ad ora non c’e’ stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Conto di realizzarlo oggi. Telefonero’ a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Chiamero’ anche Martina e Grasso”, ha detto Matteo ...

M5s - al via colloqui con i partiti per le presidenze delle Camere : 'Oggi in Germania dopo circa 6 mesi è stato formato il Governo, credo che ci impiegheremo di meno rispetto a quei tempi'. Lo ha detto Luigi Di Maio oggi a Milano a un incontro con Confcommercio. '...

M5s avvia i colloqui con gli altri partiti per le presidenze delle Camere : "Ho dato mandato ai due nuovi capigruppo del M5s di iniziare le interlocuzioni con tutti i gruppi presenti in parlamento, sia alla Camera che al Senato. Vogliamo amministrare con responsabilità i nostri numeri in parlamento, numeri che ci porteranno inevitabilmente verso il governo del Paese". Lo ha annunciato Luigi Di Maio incontrando i commercianti di Confcommercio a Milano. Sulle presidenza dei due rami del Parlamento, ha aggiunto Di ...

