M5S-Lega ma non solo | alleanze e numeri nel risiko post-elezioni

SALVINI CHIAMA DI MAIO/ Governo di scopo M5S-Lega : grillini a Montecitorio incontrano Martina e Grasso : SALVINI CHIAMA Di MAIO su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Pd spera in Berlusconi, grillini incontrano LeU e Martina(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:27:00 GMT)

M5S-Lega - prove di accordo. Di Maio a Salvini : 'presidenza Camera a noi' : Stessa poltrona ambita dalla Lega. 'Berlusconi è disperato, dicono i capigruppi pentastellati, per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

RIFORMA PENSIONI/ M5S e Lega - il dubbio che resta ai lavoratori precoci (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. M5S e Lega, il dubbio che resta ai lavoratori precoci. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:29:00 GMT)

Governo M5S e Lega? Di Maio e Salvini pronti a dire sì Video : Primo contatto ufficiale tra #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini. I vincitori delle scorse elezioni politiche si sono parlati a telefono per sbrogliare la matassa legata alle presidenze delle Camere. Un colloquio breve ma ricco di spunti, una sorta di prova generale di ciò che potrebbe avvenire nelle prossime e attesissime settimane. M5S e Lega hanno confermato, attraverso le idee e il linguaggio dei loro leader indiscussi, feeling e convergenze ...

Il M5S è già arrivato a quota 34% La Lega al 18 - ha raggiunto il Pd Cosa è cambiato rispetto al 4 marzo : Crescono ulteriormente il M5S e la Lega, ovvero i vincitori del 4 marzo. Affaritaliani.it pubblica in esclusiva il primo sondaggio dopo il voto, realizzato dall'Istituto Piepoli. I dati sono relativi alla Camera dei Deputati Segui su affaritaliani.it

Renzi è davvero uscito di scena? Mentre M5S e Lega cercano l’intesa lui gioca a tennis : “Sono fuori da tutto” : Riuscirà l’Italia ad avere un Governo? Matteo Renzi è davvero uscito dalla scena politica italiana? Nascerà un’alleanza M5S – Lega? Queste le domande al centro della nuova puntata di Piazzapulita (La7) nella quale sarà trasmessa anche una nuova inchiesta esclusiva sui vaccini. Tra gli ospiti della puntata di giovedì 15 marzo: Ettore Rosato (PD), Lucia Annunziata, Alessandro Sallusti, Carlo Cottarelli, Silvia Truzzi, Antonio Caprarica, il ...

Asse Lega – M5S - Toti : “Posizioni troppo distanti. Sarebbe una confusione non d’aiuto al Paese” : “Preoccupato dall’Asse Lega – 5Stelle? Non credo sia interesse di nessuno dei due, hanno detto in campagna elettorale cose molto diverse, con programmi distanti. Sarebbe una confusione che non aiuta il Paese, le forze politiche dovrebbero dialogare civilmente su tutto ma una cosa è l’istituzione, un’altra il Governo. Abbiamo fatto campagna dicendo delle cose agli elettori ora vanno rispettate”, così il ...

Apertura della Lega al M5S per il governo. Di Maio : 'a noi spetta Montecitorio' : Salvini chiama Salvini chiama il capo politico dei Cinque Stelle per trovare un accordo sulle nomine dei vertici di Camera e Senato in vista poi di una intesa di governo. Stop di Berlusconi ' mai un ...

La leghista Bongiorno presidente Senato? Fi : “Nostro candidato è Romani”. E Gasparri : “M5S-Lega? Non esiste” : Da una parte Berlusconi chiude ai 5 Stelle, dall’altra Salvini esclude il Pd e lascia aperte la possibilità d’intesa con i pentastellati. Nel centrodestra già in campagna elettorale diviso su tutto, che ora si scontra pure sulla presidenza delle Camere, le frizioni restano, al di là dell’apparente intesa ribadita dopo l’incontro di Palazzo Grazioli. Il prossimo terreno di scontro sarà la presidenza di Palazzo Madama, con ...

Asse Lega-M5S : 'Ho ricordato a Salvini che il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia - ha scritto Di Maio in un ...

