M5s | dal Garante della privacy 32mila euro di multa al blog delle Stelle

Dal M5s tutto un altro film : faremo il governo senza fretta - in Germania ci hanno messo 6 mesi : Il leader del MoVimento Di Maio affida il mandato ai capigruppo Toninelli e Grillo per chiudere rapidamente la questione della presidenza delle Camere e non vuole conflitti con l'Europa: 'non ...

M5s - Di Maio : “Mi sarei aspettato dalle altre forze politiche un contatto sui temi - invece discutono dei loro problemi” : “Mi sarei aspettato da tutte le forze politiche un contatto su dei temi. E invece vedo forze politiche discutere al loro interno” dei loro problemi “e questo è un rammarico. Chi vuole mettersi al lavoro per l’Italia si faccia avanti. Non c’è da fare alleanze, c’è da mettere sul piatto le questioni da risolvere”. Lo ha detto parlando alla stampa estera il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di ...

M5s - stop al reddito di cittadinanza : è fuori dal Def : Il reddito di cittadinanza , cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle è al momento archiviato. I grillini, nel tentativo di ottenere l' appoggio del Pd in un eventuale governo Di Maio, hanno messo ...

Crozza a Fazio : “Dal tuo futuro si capisce il destino dell’Italia : se ti cacciano vuol dire che Lega e M5s hanno trovato l’accordo” : Nella copertina Maurizio Crozza che a Che Fuori Tempo che Fa su Rai 1 ironizza sul destino stesso di Fabio Fazio, bersaglio degli strali di Matteo Salvini. “Siamo a un bivio e dal tuo futuro si capirà il destino dell’Italia – ha spiegato il comico genovese ad un divertito Fazio – “se a novembre ci sarai ancora vuol dire che tra 8 mesi il Paese vivrà ancora nella paralisi. Ma se ti avranno cacciato, l’Italia si salverà perché vorrà dire che ...

Reddito di cittadinanza - frenata M5s : «Sarà fuori dal Def». Segnali al Pd sul lavoro : Appena comincia a circolare il nome di Maurizio Martina le facce rimangono tirate. «E quanto resta alla guida del Pd?», chiedono dal comitato elettorale dei Cinque Stelle sbuffando. Che...

Dalle tasse al reddito garantito Cosa divide moderati e M5s : Ma ci sono tanti casi di cronaca che dividono Fi e Lega dal movimento di Luigi di Maio. Ad esempio sulla politica industriale. Il M5s si è schierato per la chiusura dell'Ilva di Taranto, con la ...

M5s - dalla testimone di giustizia all'attore : ecco tutte le new entry : 'L'arte in Italia è imbavagliata dalla politica. Oggi grazie al Movimento 5 Stelle sono diventato un artista libero. Ripartiamo dalla cultura e dallo spettacolo', ha detto presentandosi il ...

Di Maio e Salvini devono sapere che i metodi per restare al potere sono diversi da quelli per arrivarci. per questo il loro tentativo è senza appello.

Ft 'Di Maio - il moderato M5s che viene dal Sud' : Il Financial Times dedica un profilo, tutt'altro che antipatizzante, al leader dei Cinquestelle. Luigi Di Maio è 'il vincitore delle elezioni politiche italiane' e 'giovani, poveri e gli italiani del ...

M5s - il Financial Times benedice Di Maio : “E’ lui il vincitore delle elezioni - potrebbe essere il primo premier del Sud dal 1989” : E’ “il vincitore delle elezioni politiche italiane” e “giovani, poveri e gli italiani del Meridione in maniera sproporzionata si sono accodati dalla sua parte, sulla base della promessa di fermare la corruzione, le politiche di austerity dell’Ue e altre misure in favore degli oppressi“. Così il Financial Times, a firma del corrispondente da Roma James Politi, dedica un profilo a Luigi Di Maio. “A differenza ...

Pomezia - il sindaco Fucci : 'Mi ricandido fuori da M5s. Ho rifiutato incarico dalla Raggi' : Alla politica di professione, quella che mi assicurava un incarico molto ben pagato come capo di gabinetto della Raggi, ho preferito la politica del territorio, quella che si prende cura dei ...

Dal "low cost" al Grand hotel : inizia la nuova era del M5s : Nel 2013 prima una Grande sala all'interno dell'hotel Eurostar Saint John , nel quartiere etnico dell'Esquilino, e poi l' hotel Universo vicino alla stazione Termini con Beppe Grillo e Gianroberto ...