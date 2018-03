M5s | ' A noi la presidenza della Camera'

Capigruppo M5s : a noi presidenza Camera - nessuno ci ha detto no : Roma, 15 mar. , askanews, 'Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c'è stata una prima fase di una serie di incontri'. Lo ha ...

Camere - accordo Salvini-Di Maio/ M5s sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Camere - Salvini chiama Di Maio per presidenze. M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere. “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...

M5s - Di Maio : “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta - non esistono politici di professione” : “Il tema del limite doppio mandato è fondamentale per noi e si basa su un concetto importante: non esistono politici di professione”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera. “È una regola sacrosanta”, aggiunge L'articolo M5s, Di Maio: “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta, non esistono politici di professione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : con il M5s? "Noi mai con il Pd" : 11.24 "Se qualcuno a Bruxelles,Berlino o Roma pensa di inventare governi contro chi ha vinto sbaglia, anche perché non abbiamo paura del voto.O riusciamo a fare un governo o torniamo a votare".Così il leader della Lega Salvini in conferenza stampa all'Europarlamento a Strasburgo. "Se serve, ignoreremo il tetto del 3%", avverte Salvini, che però aggiunge:"Impossibile un'uscita dall'euro improvvisa e solitaria",ma "se c'è maggioranza di governo ...

'Noi progressisti : rispettiamo la cornice dell'Eurozona e i paletti del FMI sul debito'. Il 'ministro' M5s su Ft porge la guancia a mercati ... : Fioramonti presenta il Movimento al quale ha deciso di aderire accettando la proposta di Di Maio come "un bastione della stabilità", e una forza politica di natura "progressista" decisa ad operare ...

"Noi progressisti : rispettiamo la cornice dell'Eurozona e i paletti del FMI sul debito". Il "ministro" M5s su Ft porge la guancia a mercati e Ue : Una forza "progressista" a pieno titolo che può essere vista come protagonista del "rinnovamento" anche in Europa e non, come viene descritta, come minaccia per la stabilità ad opera di fanatici populisti. Lorenzo Fioramonti, indicato da Luigi Di Maio come ministro dello Sviluppo economico in un ipotetico governo M5S, interviene sul Financial Times con un articolo che, a ben vedere, sembra un messaggio rassicurante rivolto ai ...