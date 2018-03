L' utopia del giramondo Kempes | dai Mondiali al sogno infranto in Italia

“Ad Amburgo l’alta qualità della vita per le famiglie non è utopia : dallo Stato asili gratis - sussidi e tanti aiuti per chi lavora” : “No no, qui non è come in Italia, dove l’aiuto dei genitori è fondamentale: noi possiamo reggerci sulle nostre gambe. Mio marito ed io siamo infatti dei professionisti e ad Amburgo veniamo valutati e pagati come tali. La qualità della vita è molto alta, e ci consente anche mettere da parte dei soldi per fare quello che ci sta più a cuore: viaggiare in tutto il mondo, insieme ai nostri due bambini”. Giordana è una napoletana trapiantata ...