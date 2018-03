Lupara bianca | si fingeva figlio scomparso | truffava anziani genitori

Mafia - truffava i genitori di una vittima della Lupara bianca : arrestato 44enne : Mafia, truffava i genitori di una vittima della lupara bianca: arrestato 44enne Mafia, truffava i genitori di una vittima della lupara bianca: arrestato 44enne Continua a leggere L'articolo Mafia, truffava i genitori di una vittima della lupara bianca: arrestato 44enne proviene da NewsGo.

Truffa anziani genitori di una vittima di Lupara bianca : "Vostro figlio è vivo - malato terminale" : In realtà il figlio era morto da anni e il Truffatore lo sapeva bene. Le vittime viveano di pensione ma per far fronte alle richieste hanno venduto un immobile e alcuni terren. Hanno chiesto anche soldi in prestito: negli anni hanno sborsato 200mila euro

