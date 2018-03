Lufthansa | per Swiss redditività in crescita | ebit a 561 mln franchi

Lufthansa - CEO Carsten Spohr al timone per altri cinque anni : Teleborsa, - In attesa dei conti del 2017 che saranno rivelati domani 15 marzo e delle decisioni in merito ad Alitalia, la tedesca Lufthansa ha prorogato il contratto del CEO Carsten Spohr . Spohr , ...

Gara Alitalia - cordata a 4 per sfidare Lufthansa : in campo Air France - EasyJet - Delta e fondo Cerberus : Una cordata a quattro per sfidare Lufthansa nella corsa all'acquisto di Alitalia. È quella cui stanno lavorando Air France, EasyJet, Delta con il reclutamento - questa la vera novità se fosse ...

Alitalia - per Delrio caduta ipotesi Lufthansa. Rispunta Air France-Klm. Ma strada lunga con ostacoli Etihad : (Teleborsa) - La conferma che l'affare Alitalia si trovi in un passaggio alquanto complicato aggravato dallo stop ai tedeschi per l'acquisizione dell'ex compagnia di bandiera viene dal Ministro ...

Delrio : "Offerta Lufthansa per Alitalia? Si può fare molto meglio" : Un freno ai piani tedeschi su Alitalia. E' Graziano Delrio a intervenire in modo netto sulla trattativa per la vendita della compagnia di bandiera italiana: 'Pensiamo si possa fare molto meglio di ...

Alitalia-Air France - summit a Parigi. Il ruolo di Easyjet e la paura dei francesi per le mire di Lufthansa : Appena cinque giorni fa, con un comunicato stampa , aveva negato di aver presentato un'offerta per l'acquisizione, ma l'interesse di Air France per Alitalia c'è ed è tutt'altro che annacquato. Tanto è ...

Per comprare Alitalia Lufthansa chiede più tagli : Pioggia di tagli per la New Alitalia a trazione tedesca. Mentre la trattativa per la vendita della ex compagnia di bandiera si avvia alle fasi finali, almeno nelle intenzioni del governo, Lufthansa ...

Dieta tedesca per l'Alitalia Diktat di Lufthansa a Calenda : Lufthansa frena nuovamente su Alitalia: la compagnia italiana interessa, ma solo se i commissari straordinari vareranno una nuova ristrutturazione prima della cessione. I tedeschi offrono 250 milioni ma sono interessati solo a metà dei circa 11 mila dipendenti e a 90 dei 120 aerei. Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, deve sperare in EasyJet, che ha confermato un’offerta “migliore” di quella di Lufthansa (ma i numeri non sono noti), ...

Lufthansa chiede tagli significativi per Alitalia in una lettera a Calenda : Lufthansa chiede “tagli significativi” per Alitalia prima che si possa arrivare a un accordo per la cessione del gruppo: la “New Alitalia” sarà insomma più piccola in termini di staff e flotta. E’ quanto scritto dall’amministratore delegato della compagnia tedesca, Carsten Spohr, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. I te...

