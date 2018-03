LSD | possibile terapia per i disturbi mentali

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) “Lucy in the Sky with Diamonds” cantavano i Beatles. Una canzone suggestiva, per via delle bizzarre immagini psichedeliche che evocava, rimasta nell’immaginario comune anche per laallusione all’LSD. L’LSD è una sostanza allucinogena, tra le più forti, diventata illegale a seguito della scoperta dei danni che produceva. Nonostante non causi dipendenza, ma solo tolleranza (di per sé sempre rischiosa), i problemi a cui si va incontro, assumendo questa droga, sono perlopiù di carattere psicologico: attacchi di panico ed esperienze simili a quelle del disturbo post-traumatico da stress. Si ritrovano, poi, casi di infortuni o vere e proprie disgrazie, come il suicidio, indotti da una distorsione percettiva. Negli anni sessanta era conosciuta come la droga dei figli dei fiori, ma nel boom del suo utilizzo, veniva impiegata anche in psichiatria, comeper i. ...