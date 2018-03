L' operazione adotta un 5 Stelle è già iniziata

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) L'è partita ad Arcore, neanche tanto sottotraccia. Quel "fatevi un amico" tra i 5pronunciato da Silvio Berlusconi di fronte ai suoi parlamentari è tutt'altro che una battuta. È il segno visibile di uno "scouting" che c'è, anche se non si vede. La caccia è partita, soprattutto verso il mondo pentastellato, ma non solo. Con l'obiettivo di rastrellare parlamentari per formare un governo. E a quel punto dire a Salvini: "La maggioranza c'è ma il candidato non sei tu". Comunque una maggioranza che allontani lo spettro di un ritorno al voto. Perché è chiara la posta in gioco del derby all'interno del centrodestra tra Berlusconi e Salvini. Il leader della Lega la evoca apertamente: un premio di maggioranza alla legge elettorale vigente, poi si torna alle urne, "unico modo per non prendere in giro gli italiani".È ...