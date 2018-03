L' omicidio nel centro estetico che ispirò Gomorra | sei arresti quattro anni dopo

Pescara - omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

‘Ndrangheta - frutta dal Sudamerica per importare cocaina : 17 arresti. C’è anche Vadalà - coinvolto nell’omicidio Kuciak : Era stato arrestato e rilasciato con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Jan Kuciak, il giornalista assassinato il 26 febbraio in Slovacchia. Ora finisce nuovamente agli arresti. C’è anche il calabrese Antonino Vadalà tra le diciassette persone coinvolte nell’inchiesta anti droga della procura di Venezia. Per undici è stata ordinata la custodia cautelare, per sei invece l’obbligo di dimora: sono tutti ...

JOHN HOLMES / Il pornoattore moriva trent'anni fa : nel suo passato anche l'accusa di omicidio plurimo : JOHN HOLMES moriva trent'anni fa, segnando la fine di una carriera in cui ha girato più di 2000 film porno. Ma il suo mito non è mai venuto meno, ispirando film e canzoni.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Nuovo omicidio-suicidio nel Torinese : anziano malato spara alla madre di 101 anni e si uccide : Delitto, questa mattina (domenica 11 marzo) alle 8,30 in via Vajont, a Rivoli. Un uomo di 77 anni - Ezio Panataro - ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, poi si è ammazzato con la stessa arma. Prima di compiere il tragico gesto ha telefonato al 112, annunciando le proprie intenzioni. I militari si sono precip...

Mafia : fatta luce su omicidio del 1983 - un arresto nel Nisseno (2) : (AdnKronos) - Chiesta l’autorizzazione all’allora rappresentante provinciale di Cosa nostra, Giuseppe Madonia, la famiglia di Niscemi preparò la sua vendetta decretando la condanna a morte di Giuseppe Vacirca, a quel tempo latitante per la giustizia ma irrintracciabile anche per i killer. Fu per que

Mafia : fatta luce su omicidio del 1983 - un arresto nel Nisseno : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – fatta luce a distanza di 35 anni sull’omicidio di Vincenzo Vacirca, all’epoca 42 enne, freddato a Niscemi (Caltanissetta) l’8 novembre del 1983. La Squadra mobile ha arrestato stamani Domenico Vaccaro, 64 anni, ritenuto dagli investigatori uomo d’onore della famiglia mafiosa di Campofranco, strettamente legato al boss Giuseppe ‘Piddu’ Madonia e uomo di fiducia di Bernardo ...

Milano - uccise il vicino con una mattonella : a processo per omicidio : Ha ucciso il suo vicino di casa colpendolo alla testa con una mattonella. Dopo averlo aggredito, lo ha lasciato agonizzante in terra, nel nel quartiere Stadera, periferia sud di Milano. Ora, il ...

Svolta nell'omicidio della pittrice arrestati l'ex marito e il figlio : ANCONA - C'è una Svolta sul l'inchiesta per la morte di Renata Rapposelli. Sono stati arrestati Giuseppe e Simone Santoleri, ex marito e figlio della pittrice scomparsa da Ancona e poi ritrovata morta ...

“omicidio colposo”. Davide Astori - cosa emerge sulla morte del calciatore 31enne trovato senza vita nella sua camera d’albergo : Era in ritiro a Udine con la sua squadra dove la Fioretina e l’Udinese si sarebbero dovute incontrare. Ma non c’è stata nessuna partita. Niente di niente. Quella del 4 marzo è stata una domenica maledetta. Il mondo si è svegliato con la notizia straziante della morte di Davide Astori, calciatore di serie A, capitano della Fiorentina che è morto all’improvviso mentre dormiva nella sua camera d’albergo. Lo hanno ritrovato i compagni senza vita e ...

omicidio nel Vibonese - ucciso 27enne : E'stato accoltellato all'addome sulla statale 182, trasferito in ospedale dove è deceduto poco dopo. La vittima è un 27enne di Sorianello, nel Vibonese, Bruno Lazzaro. Il fatto si è verificato intorno ...