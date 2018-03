L' omicidio nel centro abbronzante ispirato da Gomorra | sei arresti quattro anni dopo

Pescara - omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri , il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri . Ieri, infatti, i ...

‘Ndrangheta - frutta dal Sudamerica per importare cocaina : 17 arresti. C’è anche Vadalà - coinvolto nell’omicidio Kuciak : Era stato arrestato e rilasciato con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Jan Kuciak, il giornalista assassinato il 26 febbraio in Slovacchia. Ora finisce nuovamente agli arresti. C’è anche il calabrese Antonino Vadalà tra le diciassette persone coinvolte nell’inchiesta anti droga della procura di Venezia. Per undici è stata ordinata la custodia cautelare, per sei invece l’obbligo di dimora: sono tutti ...