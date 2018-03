Lombardia | Fontana | presto Giunta

Lombardia : Fontana - ci prepariamo a una legislatura storica : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Questa mattina, nella sede milanese di via Bellerio, il presidente neo eletto della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, hanno incontrato i 28 nuovi consiglieri regionali lombardi della Lega. "Ci prepariamo ad una legisla

Chi è Attilio Fontana - il presidente eletto della Lombardia - : Avvocato, 65 anni, ex sindaco di Varese, ex presidente del Consiglio regionale. Il candidato del centrodestra ha vinto le Regionali promettendo come priorità lavoro, sicurezza e welfare. Leghista "...

Lombardia e Lazio : vincono Fontana e Zingaretti nel segno della continuità : Zingaretti aveva l'appoggio di LeU al contrario di Gori in Lombardia. Fontana ha detto di voler proseguire nel segno del suo predecessore Maroni, soprattutto nella partita dell'autonomia dopo il ...

Lombardia : Galassi (Api) - auguri a Fontana - metta al centro pmi (2) : (AdnKronos) - Determinante, per puntare alla crescita economica del Paese e del tessuto produttivo, è "garantire anche la massima stabilità politica a livello nazionale. "In questo momento, ci auguriamo prevalga il senso di unità e coesione, tra tutte le forze politiche, per garantire la massima gov

Lombardia : Galassi (Api) - auguri a Fontana - metta al centro pmi : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - "Il nostro auspicio è che la politica regionale metta al centro della propria strategia le piccole e medie industrie, vero motore della ripresa, per fare in modo che l’Italia continui a essere la seconda nazione manifatturiera in Europa. E con tale leadership incida sull

In Lombardia - Fontana ha stravinto : Il candidato del centrodestra ha avuto quasi il 50 per cento dei voti, Giorgio Gori – sostenuto dal Partito Democratico – si è fermato al 29 per cento The post In Lombardia, Fontana ha stravinto appeared first on Il Post.

Lombardia - Fontana stravince e sfiora il 50 per cento : primo in tutte le province : Una vittoria larga, oltre ogni aspettativa. Il candidato del centro destra Attilio Fontana è il nuovo presidente della Regione Lombardia con il 49,74% dei voti, staccando di 20 punti il...

Centrodestra vittorioso con Fontana. Lombardia argine a M5S : La Regione Lombardia continua nel solco del buon governo di Centrodestra. Chiamato a sostituire Roberto Maroni, che ha ufficializzato il passo indietro a inizio anno, Attilio Fontana schiaccia il renziano Giorgio Gori staccandolo di quasi trenta punti e conquista il Pirellone.In serata Gori ha telefonato al suo avversario, riconoscendo la sconfitta e per "fargli i complimenti". Un gesto che Fontana ha apprezzato "per ...

Lombardia - Fontana : 'Continueremo il buon governo di centrodestra' : "I numeri vanno ben oltre le mie iniziali speranze. Riprenderemo il cammino di 23 anni di buon governo del centrodestra ma con la grande novità della riforma per l'autonomia". Lo ha detto Attilio ...