Lombardi | 5S forza sana con solidi principi e forza politica coerente

ELETTI FORZA ITALIA - REGIONALI LombardiA 2018/ Nomi - seggi e voti : ecco tutti i 14 consiglieri - c'è Gallera : ELETTI lista FORZA ITALIA, risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e voti. ecco tutti i 14 consiglieri ELETTI nel partito di Berlusconi, le preferenze per tutte le province

Elezioni : Lombardia è della Lega - doppia Forza Italia anche ad Arcore : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - La Lombardia che esce dalle Elezioni politiche del 4 marzo è a trazione leghista. La Lega di Matteo Salvini ha ribaltato i rapporti di Forza del 2013, doppiando Forza Italia in tutte le circoscrizioni. Al Senato, il centrodestra in Lombardia prende il 47,2% dei voti e il

LETTERA/ Zappamiglio - Forza Italia - : pronto a portare in Lombardia i bisogni dei cittadini : Il Sindaco di Gorla Maggiore, PIETRO Zappamiglio, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali della Lombardia con Forza Italia.

LETTERA/ Broccanello (Forza Italia) : mi candido per portare avanti il "modello Lombardia" : Candidato alle elezioni regionali in Lombardia, nelle liste di Forza Italia (collegio Milano e provincia), MAURIZIO Broccanello spiega le ragioni del suo impegno politico

Lazio - caos centrodestra : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...

Lombardia : Colucci (Nci) - forza di Fontana è nella coalizione : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "La forza del nostro candidato Attilio Fontana sarà proprio l’unità e l'esperienza della squadra che lo sostiene, come fu per Maroni cinque anni fa. Se il centrodestra governa da oltre 20 anni in Lombardia è perché abbiamo sempre realizzato il programma sul quale i lomb

Nuovo simbolo Forza Italia/ 'Silvio Berlusconi Presidente' - vertice Arcore con Salvini : svolta in Lombardia? : Nuovo simbolo Forza Italia: "Berlusconi presidente", è la scritta che campeggia sul logo che verrà presentato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Annegano i "delfini"