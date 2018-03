Lo scienziato che incoraggiava Papa Francesco La Chiesa piange l' ' ateo' Stephen Hawking

Addio a Hawking - morto lo scienziato che ci ha indicato il futuro : su Marte Video : Imprigionato nel corpo, è stato un uomo dalla mente immensa come l'universo che ha studiato. A 76 anni è morto [Video] stamattina nella sua casa di Cambridge lo scienziato #Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale, icona della cultura di massa e della #scienza come gia' Albert Einstein, per le sue doti di brillante divulgatore e fine umorista. E pensare che all'eta' di 21 anni i medici gli avevano diagnosticato una grave malattia ...

Addio a Hawking - morto lo scienziato che ci ha indicato il futuro : su Marte : Imprigionato nel corpo, è stato un uomo dalla mente immensa come l'universo che ha studiato. A 76 anni è morto stamattina nella sua casa di Cambridge lo scienziato Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale, icona della cultura di massa e della scienza come già Albert Einstein, per le sue doti di brillante divulgatore e fine umorista. E pensare che all'età di 21 anni i medici gli avevano diagnosticato una grave malattia degenerativa ...

Morte Giampiero Maracchi - il Sindaco di Firenze Nardella : “grande scienziato che ci mancherà tantissimo” : “Da oggi siamo tutti un po’ più soli: ci mancherà un grande scienziato, un professore colto e illuminato, un fiorentino vero e appassionato“. Lo afferma il Sindaco di Firenze Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Giampiero Maracchi di cui “apprezzavo soprattutto la grande capacita’ divulgativa, il saper spiegare con parole semplici e comprensibili a tutti temi complessi come la climatologia e la ...

'Perché ho lasciato l'Italia'. Parla Cristian Tomasetti - lo scienziato che ha sviluppato il test per i tumori : Parla anche italiano lo studio, che ha avuto grande risonanza in tutto il mondo, che promette un test del sangue per diagnosticare precocemente otto tipi di tumore. Il compito di distinguere i pazienti sani da quelli malati di cancro dopo aver effettuato il CancerSEEK, ...

Alzheimer - lo scienziato che ha scoperto l’origine della malattia : “Rinuncia di Pfizer stimolo a fare più ricerca di base” : “La decisione della Pfizer di tirare i remi in barca sull’Alzheimer, se si esclude la possibile perdita di posti di lavoro, non è preoccupante. Anzi, può avere aspetti positivi. Dev’essere, infatti, considerata un segnale per le istituzioni, italiane ed europee, affinché abbandonino finalmente ogni alibi e assumano l’impegno d’investire di più sulla ricerca di base, battendo nuove piste”. A parlare è uno scienziato italiano che questa nuova ...