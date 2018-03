LIVE Sci alpino | SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA | Michelle Gisin in testa! Coppa

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : si parte alle 10.45. Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris - ultima occasione della stagione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ...

Super G maschile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Finali Coppa del Mondo sci) : diretta Super G maschile Are: info Streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del Mondo 2018.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Super G femminile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Finali Coppa del mondo sci) : diretta Super G Are femminile: info Streaming video e tv. Nella finale della Coppa del mondo di sci Tina Weirather sogna di vincere la coppetta di specialità.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 01:25:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Atalanta - risultato LIVE 1-0 - info streaming video e tv : De Sciglio al posto di Lichtsteiner : DIRETTA Juventus Atalanta, info streaming video e tv: si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio.

LIVE Juventus-Atalanta - risultato e cronaca in tempo reale : Mancini lascia in 10 i bergamaschi : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Allegri cambia modulo, Gasperini ...

Loft LIVE - il 16 marzo alle 14 i direttori in diretta streaming. Travaglio : “Capiamo insieme come e se si uscirà dall’impasse” : “Voi avete capito qualcosa di quello che sta succedendo?”, si chiede Marco Travaglio. Ormai, sul piatto ci sono le proposte più assurde: “Nasce il governo o non nasce; governo di scopo, governo balneare, governo di tregua, governo del presidente, governo tecnico, governo istituzionale, governo della non sfiducia, della fiducia, non si capisce niente”. Ecco perché, per capire cosa ci aspetta, quali alleanze saranno capaci ...

Juventus - McDermott - ex LIVErpool - consiglia Emre Can : 'Non lasciare i Reds' : Notizie sul tema Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Allegri cambia modulo, Gasperini recupera due titolari Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di ...

LIVE Sci alpino - Discesa maschile Are 2018 in DIRETTA : Feuz secondo e la coppa di discesa è sua! Kriechmayr e Mayer primi a pari merito - azzurri ancora indietro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Are, valida per le Finali di coppa del Mondo. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero beat Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di Aksel Lund Svindal. L’elvetico ha 60 punti in più del norvegese e gli basterà un quinto posto per conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Una situazione sicuramente favorevole ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Are 2018 in DIRETTA : LA COPPA E’ DI GOGGIA!!! Sofia seconda dietro a Vonn ad Are ma la regina di discesa è l’azzurra!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Are, Finale della COPPA del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedese va in scena l’atto finale di una stagione memorabile e Sofia Goggia cerca il sigillo dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a PyeongChang. La bergamasca scenderà con il pettorale rosso, deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather: la conquista della Sfera di ...

LIVE Sci alpino - Discesa maschile Are 2018 in DIRETTA : partenza rinviata alle 13.15! Rischio annullamento. Innerhofer e Paris per chiudere col sorriso. È caccia al podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Are, valida per le Finali di Coppa del Mondo. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero beat Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di Aksel Lund Svindal. L’elvetico ha 60 punti in più del norvegese e gli basterà un quinto posto per conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Una situazione sicuramente favorevole ...