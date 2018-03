wired

: L’#Italia e il #Mediterraneo visti dallo #Spazio - aldoceccarelli : L’#Italia e il #Mediterraneo visti dallo #Spazio - thexeon : L’Italia e il Mediterraneo visti dallo Spazio - scoopscoop6 : L’Italia e il Mediterraneo visti dallo Spazio -

(Di giovedì 15 marzo 2018) No, non è una semplice cartina fisica del nostro Paese. L’immagine che vedete è una fotografia satellitare, scattata in orbita da una delle sonde Sentinel dell’Agenzia spaziale europea, di buona parte dell’Europa mediterranea. Ci trovate la nebbia in Val Padana, i detriti trascinati in mare dal fiume Po, ma non solo. Per tutti i dettagli, guardate il video che ve la descrive punto per punto. Ti è piaciuto? Guarda anche l’Italia ripresa da Paolo Nespoli dalla Stazione spaziale internazionale e come si studia il mondo. (Esa)e ilWired.