L’Italia dei brevetti cresce in Europa | le industrie innovano Altro che dazi

Bebeto morto - addio all’allenatore di volley della “generazione dei fenomeni”. Con L’Italia vinse i Mondiali del 1998 : C’è stato un periodo in cui la pallavolo era l’Italia. Era l’inizio degli anni ‘90, erano gli anni della generazione dei fenomeni. E uno dei protagonisti di quel miracolo sportivo durato un decennio porta il nome di Paulo Roberto de Freitas, che tutti conoscevano come Bebeto. E’ stato l’ultimo ct a portare la Nazionale azzurra sul tetto del mondo, 20 anni fa, dopo aver sconvolto il campionato italiano con la pallavolo totale della sua Maxicono ...

Clamoroso Russia 2018 - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : nuove chance di ripescaggio per L’Italia : ripescaggio ITALIA – L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio in Russia che andranno in scena in estate ma potrebbe aprirsi una nuova clamorosa porta. L’avvelenamento della spia Serghei Skripal potrebbe portare conseguenze anche a Russia 2018. “Sarebbe difficile procedere normalmente con la partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio se emergessero nuovi comportamenti ostili da ...

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale causato da Berlusconi alL’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...

L’Italia avrà una società ad hoc per gestire il traffico aereo dei droni : Il mercato dei droni supererà quota 11 miliardi di dollari nel 2020, secondo l’ultima stima del centro studi Gartner. E l’Italia si prepara a gestire questo mercato crescente. Nel suo piano industriale Enav ha annunciato che vuole diventare l’operatore di riferimento per il segmento dei droni nel Belpaese. La società, che si occupa di gestione del traffico aereo, organizzazione dei cieli, ingegneria e ricerca di informazioni ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : L’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e spadisti e il bronzo dei fiorettisti : Ultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2018 a Sochi. L’Italia vince il medagliere con un bottino di venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi) e le ultime sono arrivate oggi grazie alle prove a squadre di sciabola femminile, spada e fioretto maschile nella categoria Giovani. sciabolatrici d’argento. Il quartetto azzurro formato da Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia si è ...

Morto Giampiero Maracchi - scienza sotto shock : L’Italia piange uno dei più grandi climatologi della storia : 1/6 ...

Cosa rischia L’Italia nella guerra dei dazi tra Usa ed Europa : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Se le cose dovessero precipitare, potrebbero finirci di mezzo anche i Levi’s. Per tutelare l’industria degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha deciso di rispolverare i dazi commerciali. “Proteggo i lavoratori americani, proteggo la sicurezza nazionale“, ha detto dopo aver confermato le misure per appesantire il prezzo di acciaio ...

Viaggi “d’istruzione” - i racconti shock dei liceali : “La droga l’abbiamo portata dalL’Italia - in Germania l’abbiamo comprata vicino al campo di concentramento” : Viaggi d’istruzione: ecco alcuni racconti shock raccolti da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG, in onda su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. A parlare sono alcuni liceali romani, tra i 17 e i 19 anni: “Io ho 19 anni, l’ultimo campo scuola l’abbiamo fatto a Monaco. Abbiamo fatto uso di droghe, molte persone si drogavano, io personalmente ho ...

“Devi essere forte…”. Brutto colpo per Bianca Atzei. All’Isola dei Famosi sta vivendo un momento di gloria - ma dalL’Italia arrivano brutte notizie e proprio dall’ex Max Biaggi : Poco conosciuta dal grande pubblico, Bianca Atzei è finita sotto i riflettori al tempo dell’incidente che ha messo fine alla carriera di Max Biaggi. Lei fidanzata amorevole gli è rimasta a fianco sempre, ma le cose sono andate maluccio e l’ex centauro l’ha scaricata. Questa è ormai storia del gossip. Poi lei un po’ per riprendersi, un po’ per farsi conoscere meglio ha deciso di prendere parte All’Isola dei Famosi dove si sta giocando una ...

Sei Nazioni 2018 - il XV titolare del Galles per la sfida alL’Italia. La formazione titolare dei Dragoni : out Jones e Halfpenny : Warren Gatland, CT del Galles, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Al Principality Stadium di Cardiff, i Dragoni affronteranno gli azzurri che vanno a caccia di una grande impresa. I padroni di casa dovranno però fare fare a meno di Wyn Jones che si è infortunato al bicipite femorale. Out anche Halfpenny che partirà soltanto dalla panchina. Spazio a Davies ed Evans, ...

Spia russa - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : L’Italia può sperare? : Spia russa, l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali: l’Italia può sperare? Spia russa, l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali: l’Italia può sperare? Continua a leggere L'articolo Spia russa, l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali: l’Italia può sperare? proviene da NewsGo.

Gondo - viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dalL’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Gondo - viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dalL’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Gondo - viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dalL’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...