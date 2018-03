superguidatv

: L’Ispettore Coliandro 7 stagione: dove verranno girati i nuovi episodi? - SuperGuidaTV : L’Ispettore Coliandro 7 stagione: dove verranno girati i nuovi episodi? - RaiPremium : I programmi di oggi su #RaiPremium: 14:00 La Squadra 2 p.12 15:40 Il Maresciallo Rocca 5 - Il mistero di Santa Brig… - alessiof89 : #Amazon Prime Video [Novità 15/03/2018]: arrivano 'L'ispettore Coliandro' e… -

(Di giovedì 15 marzo 2018)de L’Ispettore7, amatissima fiction di Rai 2 con protagonista Giampaolo Morelli? E’ chiaro che Bologna sarà, come sempre, la città principaleverrà allestito il set. In attesa del primo ciak del 26 marzo 2018, però, ecco le prime indiscrezioni sugli ultimi sopralluoghi della produzione nella città felsinea. L’Ispettore: l’Autostazione Giampaolo Morelli, protagonista indiscusso della serie cult dei Manetti Bros, approderà presto a Bologna. La fiction, nata sulla base dei testi di Carlo Lucarelli e giunta, con successo, alla settima, si snoderà per le vie della città delle Due Torri e dei tortellini, ma, come già successo, arriverà fin nei paesini di provincia. E’ ancora presto per sapere con esattezza, però,e quando prenderanno il via le ...