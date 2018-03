Lingotto in affitto | cambia il rapporto con il Salone

lastampa

: Salone del Libro, il Lingotto in affitto (pad 5 compreso) e un bando per i servizi - quotidianopiem : Salone del Libro, il Lingotto in affitto (pad 5 compreso) e un bando per i servizi - torinocity : Ci sono novità importanti dal punto di vista organizzativo per il Salone del Libro 2018. Secondo voi cambierà... -

(Di giovedì 15 marzo 2018)ilfra ildel Libro e il. Per la prima volta si firmerà un contratto di purodei padiglioni, mentre per l'affidamento dei servizi non sarà Gl Events a fornirli ...