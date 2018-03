Ligue 1 | Balotelli; Nizza rassegnato all' addio E Verratti riconquista il Psg

Ligue 1 - Nizza-Lille 2-1. Balotelli fa esultare Favre : Non vinceva da quasi un mese e mezzo il Nizza. Troppo anche per Balotelli che l'ultimo gol l'aveva segnato a fine gennaio, senza poter evitare la sconfitta a Metz. Stavolta, però, l'ex rossonero ha ...

Ligue : Balotelli in gol e il Nizza vince : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Mario Balotelli ritrova la via del gol e il Nizza quella della vittoria in uno dei due anticipi della 28/a giornata di Ligue1, concluso 2-1 per i padroni di casa contro il Lille. ...

Ligue 1 : Balotelli trascina il Nizza - rimonta del Monaco : La squadra di Favre batte il Lille con i gol di SuperMario e Wylan Cyprien. I monegaschi battono il Bordeaux, dopo essere passati in svantaggio

Ligue 1 - Nizza-Nantes : la rete di Balotelli vale 2 - 50 : TORINO - Mario Balotelli sarà la stella della sfida tra Nizza e Nantes prevista per domani pomeriggio. L'attaccante azzurro, infatti, ha segnato una doppietta in Europa League ed è entrato nella ...

Francia - scandalo in Ligue 1 : cori razzisti a Balotelli - l'arbitro lo ammonisce : Non poteva crederci, Mario Balotelli, quando ha visto l'arbitro estrarre il cartellino giallo e sventolarglielo sotto il naso per comminargli un'ammonizione.Già, perché la sanzione non è arrivata dopo un fallo di gioco o dopo una protesta vistosa, ma subito dopo che super Mario era stato fatto oggetto di insulti razzisti durante una partita che il suo Nizza era andato a giocare sul campo del Digione.A fine primo tempo, mentre rientrava ...

I giocatori più pagati in Ligue 1 : dominio PSG - Balotelli unico italiano : giocatori più pagati in Ligue 1, il PSG è il club che paga gli stipendi maggiori. 12 posti dei primi 13 occupate da membri del club parigino. L'articolo I giocatori più pagati in Ligue 1: dominio PSG, Balotelli unico italiano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ligue 1 - Falcao salva il Monaco : non basta la doppietta di Balotelli : TORINO - Balotelli dà una mano a Garcia . Il Marsiglia dell'ex allenatore della Roma scavalca il Monaco al secondo posto della Ligue 1 aiutato dalla doppietta di SuperMario che rallenta i campioni di ...