L’ex modella di Victoria’s Secret | «Sono ingrassata | e non sono mai stata meglio»

(Di giovedì 15 marzo 2018) Dopo anni passati a misurare girovita, bacino e cosce, a controllare il numero delle calorie di ogni singolo pasto, a sentire di non avere fatto abbastanza per rimanere in linea,di Victoria’sBridget Malcolm, 26 anni, ha deciso di averne abbastanza. Ha smesso la sua dieta ferrea e ha cominciato a prendere peso. E, adesso, si sente finalmente «libera», come ha raccontato sul suo blog. Ad agosto, laaustraliana ha deciso di fare «finalmente pace» con il suo corpo. Si è liberata della bilancia, del metro con cui continuava a misurarsi e dei vestiti extra small, e ha cancellato tutti i selfie e le foto della palestra sul suo telefono. «Volevo solo smettere di guardarmi allo specchio e dirmi che ero “troppo grassa” e che “non facevo abbastanza”», ha scritto. «Facile da dire, follemente difficile da fare. Ho dovuto superare i dodici anni in cui mi veniva ...