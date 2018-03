LETTURE La gnosi | tentazione sempre nuova di un Io spappolato

ilsussidiario

(Di giovedì 15 marzo 2018) La lettera della Congregazione per la dottrina della fede indica la via del realismo cristiano per non cadere nellamoderna della spiritualità liquida e soggettiva. GIACOMO SCANZI(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:09:00 GMT)/ Custodi, non funzionari: la lezione di Agostino ai vescovi, di M. Morani/ "Placuit Deo", attenti a quelle due eresie che non muoiono mai…, di M. Mondo