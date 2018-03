huffingtonpost

: Letizia Battaglia cerca la bambina con il pallone che fotografò: 'Ha accompagnato la mia vita, aiutatemi a trovarla' - HuffPostItalia : Letizia Battaglia cerca la bambina con il pallone che fotografò: 'Ha accompagnato la mia vita, aiutatemi a trovarla' - leziz91 : Letizia vs latte macchiato. Una battaglia stramegapersa sempre e comunque ?? Il mio obiettivo… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) "Le scattai questa foto a Palermo. Lei stava giocando acon altri due bambini. Io la spinsi delicatamente contro il muro e lei fece questa espressione corrucciata, intensa". Racconta così,, l'incontro felice con "lacon il", uno scatto che ha contribuito a rendere celebre la fotografa."Mi haper tutta la vita, questa fotografia è stata da sempre amatissima", spiega a Chi l'ha Visto?. Ed è proprio il legame emozionale con questo scatto a spingerea lanciare un appello: "Oggi avrebbe più o meno 50 anni. Aiutatemi a ritrovarla. Voglio sapere chi è, che fa, come ha trascorso la sua vita".si è anche recata personalmente a Palermo perrla, ma per ora senza successo: "Se qualcuno si riconosce in questa fotografia o se riconosce una sua amica o una sua parente, si ...