Leonardo | Profumo | nostra quota oltre 40% in contratto Qatar

Leonardo scommette sul futuro. Profumo : "Fiducioso su crescita sostenibile" : Leonardo ha chiuso il 2017 con utili quasi dimezzati, in gran parte a causa del cattivo andamento della divisione Elicotteri, che rappresenterà la sfida del futuro , in termini sia di ordini che di ...

Leonardo : Profumo - contratto elicotteri Qatar effettivo entro fine 2018 : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Il maxi contratto firmato ieri in Qatar per l’acquisto di 28 elicotteri NH90 diventerà effettivo “probabilmente, entro la fine del 2018”. A indicarlo è l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, nel corso della conference call con gli analisti. “Abbiamo bisogno di tempo per renderlo effettivo”, ha spiegato. Nella commessa, ha ricordato Profumo, Leonardo è prime ...

Leonardo : Profumo - piano solido - fiduciosi in opportunità gruppo : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Leonardo ha “un piano solido” e ha imboccato un percorso di “crescita sostenibile di lungo periodo” che porterà al 2020 a una crescita a doppia cifra della redditività. A sottolinearlo l’amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo, presentando agli analisti i risultati del gruppo dello scorso esercizio e confermando le guidance per il 2018. L'articolo Leonardo: Profumo, ...

Leonardo : Profumo - stiamo entrando in fase crescita solida : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Il 2017 si è chiuso con risultati in linea con le previsioni; il 2018 sarà un anno di consolidamento e stiamo entrando in una nuova fase di crescita solida e sostenibile nel lungo periodo, caratterizzata dal miglioramento della top-line, della redditività e da un flusso di cassa in crescita a partire dal 2020″. A dichiararlo l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo ...

**Leonardo : Profumo - contratto Qatar risultato straordinario** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo orgogliosi della firma di questo contratto. Leonardo si conferma ancora una volta un partner affidabile per il Qatar al quale sta fornendo un’ampia gamma di tecnologia all’avanguardia e di soluzioni customizzate nel campo della difesa e della sicurezza”. A dichiararlo l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. “L’annuncio di oggi rappresenta un ...

Il piano Profumo abbatte Leonardo : -12% : La Borsa boccia il piano di Leonardo al 2022, il primo targato Alessandro Profumo, banchiere, ex numero uno di Unicredit e Mps che, da maggio, ha preso il posto di Mauro Moretti alla guida della ex ...

Leonardo - Profumo lancia il nuovo piano : Leonardo riparte e punta a una crescita sostenibile di lungo periodo. E' questo l'obiettivo strategico del nuovo piano industriale 2018-2022 approvato oggi dal Cda del gruppo, che si è riunito presso ...