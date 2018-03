Legge 104 | 3 giorni di permesso anche ai part-time

Legge 104 - sì all'invalidità per depressione : domanda e benefici : Si è soliti associare la condizione di invalidità descritta dalla Legge 104 a quei casi in cui vi sia una disabilità evidente. Secondo un'attenta lettura del testo della Legge del 5 Febbraio 1992 n.104 rubricata ''Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate'', è possibile comprendere come anche altre casistiche possano rientrare nel campo applicativo. Tra queste vi è anche la depressione, che può ...

Legge 104 - invalidità per depressione? Ecco come richiederla : Ebbene sì, anche la depressione rientra in quelle categorie di invalidità per cui è possibile chiedere un'indennità monetaria. Il cittadino interessato potrà infatti chiedere il sussidio di invalidità attraverso la Legge 104. Ci sono però alcuni parametri che dovranno essere rispettati dal richiedente per usufruire del beneficio. Tutti i dettagli sulla questione La depressione è molto comune tra la popolazione. Sono circa 330 milioni le persone ...

Depressione : ora si può richiedere la Legge 104 : Occorrerà, naturalmente, la certificazione di un'apposita commissione medica che valuti la reale presenza della forma di Depressione, sopratutto se si tratta di quella maggiore. Ma, finalmente, data la percentuale di persone che ne soffrono in qualche forma, più o meno lieve, il famoso male oscuro entra, ufficialmente, tra le patologie invalidanti che danno diritto ai benefici della Legge 104. Ma qual'è la procedura da seguire per poter ...

Legge 104 - esenzione bollo auto anche senza dichiarazione dei redditi : L’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili e, eventualmente, i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, come previsto dalla Legge 104, va mantenuta anche se questi ultimi non presentano al dichiarazione dei redditi. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un interpello (n. 917-335/2017) presentato dal legale di un cittadino, in collaborazione con il Pubblico Registro automobilistico (PRA) ...

Legge 104 : cambia tutto - arriva il controllo dei colleghi e l'aumento a 6 giorni : La Legge di bilancio del 2018 ha portato molte novità soprattutto per quanto riguarda i permessi retribuiti per Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. Oltre all’introduzione del Bonus Caregiver, per aiutare chi assiste, appunto, un disabile, si è fatta anche chiarezza sulla possibilità o meno di poter cumulare i giorni di permesso concessi grazie alla Legge 104 per chi assiste un familiare con grave disabilità entro il terzo grado di ...

Abuso dei permessi della Legge 104 - chi deve controllare? : I permessi legati alla Legge 104 possono essere utilizzati dai lavoratori per assistere un familiare disabile, ma chi controlla eventuali abusi commessi su questi permessi? Ricordiamo che il lavoratore può beneficiare dei permessi legati alla Legge 104 per l’assistenza di un disabile, ma non necessariamente in modo continuativo durante l’intero orario di lavoro. Il dipendente può anche soddisfare per un breve spazio di tempo le proprie ...

Legge 104 - il lavoratore è esonerato da turni notturni e reperibilità : Il lavoratore che usufruisce dei permessi legati alla Legge 104 per l’assistenza di un familiare disabile grave è esonerato dai turni notturni e da eventuali turni di reperibilità. A prevederlo è il dlgs 151/2001 con gli articoli 42 e 53 e dal dlgs 115/2003. In particolare nell’articolo 53 il dlgs 151/2001 precisa che “non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio ...

Legge 104 - i permessi del caregiver non riducono le ferie : I permessi mensili previsti dalla Legge 104 per assistere il familiare disabile non possono ridurre i giorni di ferie del lavoratore, anzi concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati. A stabilirlo è una recente ordinanza (n. 2466 del 31 gennaio scorso) della Corte di Cassazione che è tornata ad occuparsi dei permessi mensili previsti per i lavoratori dipendenti in qualità di caregiver familiare. L’ordinanza ribadisce ...

Legge 104/92 : ecco i nuovi principi della Cassazione per i permessi 2018 in poi Video : In tema di #Legge 104/92 la La Corte di Cassazione si è pronunciata con due sentenze importati [Video]sulla fruizione dei relativi permessi. Esaminiamo nello specifico di cosa di tratta e cosa potrebbe cambiare in futuro. Iniziamo quindi con i commentare la prima decisione che si concentra sulla compatibilita' fra ferie e giorni di permesso, per poi passare alla recente sentenza n.590 relativa al congedo parentale. La Cassazione si pronuncia con ...

Legge 104 - come accedere ai benefici : requisiti e domanda : I permessi e le agevolazioni legati alla Legge 104 sono riconosciute alle persone in possesso non solo di un’invalidità, ma di un handicap grave. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e come accedere ai benefici legati alla Legge 104. requisiti per le agevolazioni della Legge 104 Per accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 è necessario essere portatori di handicap, e, quindi, trovarsi in una situazione di svantaggio sociale ...

Pensione anticipata e Legge 104 - le novità per i lavoratori precoci : i requisiti e come fare domanda : Tra le tante novità della legge di Bilancio 2018, c'è anche la Pensione anticipata collegata alla legge 104: parliamo della Pensione anticipata per lavoratori precoci anche per chi, pur non avendo ...

Ape social e Legge 104 - cosa cambia nel 2018 : Nel 2018 i lavoratori che assistono un familiare di 2° grado portatore di handicap, possono accedere all’Ape social, se ovviamente entro l’anno maturano i requisiti necessari. La novità viene, come nel caso della Pensione per Lavoratori Precoci, dalla Legge di Bilancio 2018. Vediamo nel dettaglio i requisiti necessari per accedere all’Ape social in qualità di caregiver familiare. Requisiti per Ape social e Legge 104 Per ...

Pensione Precoci e Legge 104 - cosa cambia nel 2018 : Da quest’anno può accedere alla Pensione anticipata per Lavoratori Precoci anche chi, con 41 anni di contributi, assiste un familiare di secondo grado portatore di handicap. Lo ha previsto la recente Legge di Bilancio 2018. Ricapitoliamo i requisiti per accedere alla Pensione anticipata Precoci Legge 104, in qualità di caregiver familiare. Requisiti Pensione Lavoratori Precoci e Legge 104 I requisiti per accedere alla Pensione anticipata ...

Legge 104 - quali sono gli obblighi del datore di lavoro : Torniamo ad occuparci della Legge 104 per trattare, non dei diritti e delle agevolazioni di chi ne usufruisce, ma dei doveri del datore di lavoro verso questi lavoratori. Vediamo nel dettaglio quali sono. Agevolazioni per lavoratori con la Legge 104 Chi usufruisce della Legge 104 è una persona con disabilità grave o parente/famigliare di un disabile grave e può godere delle seguenti agevolazioni: permessi lavorativi retribuiti, rifiuto di ...