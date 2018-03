wired

: Le scoperte più importanti di Stephen Hawking in un video - scoopscoop6 : Le scoperte più importanti di Stephen Hawking in un video - MilanoCitExpo : Le scoperte più importanti di Stephen Hawking in un video #DipartimentoInnovazioneTecnologia - pcexpander : Le scoperte più importanti di Stephen Hawking in un video #pcexpander #cybernews -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Big bang, buchi neri, la storia del Cosmo. Il contributo di, mente instancabile e ormai simbolo della scienza moderna, per la fisica e la cosmologia è inestimabile. Con questo contributola storica rivista inglese Nature ci ricorda le tappe più significative dello scienziato, in occasione della sua scomparsa. L’oggetto, in particolare, sono le tre pubblicazioni che hanno segnato la sua carriera e che hanno più peso nell’eredità che ci lascia. Ti è piaciuto? Guarda anche le apparizioni dinella cultura pop. (Nature) Lepiùdiin unWired.