Le ricette di cucina dei grandi scrittori del Novecento

Le ricette della settimana. Imparare a cucinare è facile... se sai come farlo : Si inizia con un po' di dolcezza: siamo nel weekend e con la voglia di concederci qualche lusso in più. Tipo quello di una colazione fatta con calma, preparata accanto a manine piccole e impazienti di toccare i biscotti appena sfornati. Quanto è bello il weekend con il profumo di dolci appena sfornati? Abbiamo iniziato – sulla nostra pagina Instagram – con qualcosa di semplice, una coccola veloce, come i pancake ...

Voglia di Comfort food antifreddo? Per imparare a cucinare basta seguire queste 4 ricette : Tarte di fragole, tagliatelle al ragù, chili texano e fusilloni: sono i primi quattro piatti che abbiamo scelto per questa settimana caratterizzata dal maltempo, da neve e ritardi. Così abbiamo pensato che fosse il momento giusto di coccolarsi con qualche piatto extra routine. Abbiamo scelto i primi foodblogger, e siamo partiti sulla nostra pagina Instagram. Subito con A Gipsy in The Kitchen, un love-blog che racconta storie di ...

Dieci amanti in cucina : il primo giallo culinario dove ricette e misteri si fondono insieme : Un goloso romanzo che crea una nuova ricetta di thriller: un giallo culinario dove manicaretti e omicidi si fondono insieme con eleganza e la maestria, lasciando il lettore a bocca aperta. Buon appetito! Così una delle vincitrici di MatserChef, Tiziana Stefanelli, ha commentato il nuovo romanzo della casa editrice La Ragnatela Editore. Dieci amanti in cucina, di Eva Forte, apre le strade ad una nuova forma editoriale, unendo insieme la passione ...

Cucinare coi fermentati : le ricette migliori della Mystery Box di Masterchef 7 : C’è «fermento» fra le cucine di Masterchef Italia. E più correttamente: ci sono i fermentati. La settima puntata del cooking show più appetitoso e appassionante del piccolo schermo è partita sotto il segno di quegli «alimenti trasformati da microorganismi come lieviti e batteri – ha puntualizzato chef Barbieri – che conferiscono loro sapore, rendendoli più digeribili e conservabili». Un mix di ingredienti da tutto il mondo, come il ...