Le novità di DUE-B Produzioni di Luna Berlusconi

Probabili formazioni / Dinamo Kiev Lazio : quote - novità live. Il duello in mediana (Europa league) : Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio: quote e le ultime novità sui nomi attesi in campo oggi per l'Europa League. Inzaghi si affiderà al goleador Immobile per capovolgere il risultato.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Probabili formazioni / Arsenal Milan : quote e ultime novità live. Il duello tra gli svizzeri (Europa League) : Probabili formazioni Arsenal Milan: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo all'Emirates. Gattuso di fronte al dubbio di modulo: sarà 4-3-3 o attacco a due punte?.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Atalanta : quote - le ultime novità live. Duello tra numeri 10 (Serie A recupero) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Due novità per Whatsapp iPhone con aggiornamento 2.18.31 : più tempo per cancellare messaggi : Da alcune ore a questa parte è in distribuzione un nuovo aggiornamento Whatsapp, stavolta dedicato agli utenti in possesso di un iPhone, visto che dopo le novità raccontate di recente per il pubblico Windows Phone è possibile toccare con mano la patch 2.18.31 per chi ha deciso di acquistare un melafonino. Quali sono le novità che si possono sfruttare una volta portato a termine il download? Proviamo a ricapitolarle con le informazioni raccolte ...

Probabili formazioni/ Liverpool Porto : quote e le ultime novità live. Duello al centro (Champions League) : Probabili formazioni Liverpool Porto: quote e le ultime novità attese oggi in campo epr la Champions League. Sarà ampio turnover per i Reds di Jurgen Klopp?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Isola dei Famosi - diretta settima puntata : rientrano in gioco due ex naufraghi. Espulsione in vista per Franco e novità cannagate : Eliminazioni, rientri, possibili espulsioni e litigi: Sono gli ingredienti della settimana puntata de l'Isola dei Famosi. Su Leggo.it la diretta del reality show condotto da Alessia...

Isola dei Famosi - notte bollente tra due naufraghi : novità sulla vicenda : Chi sono i due concorrenti fidanzati che si sono avvicinati all’Isola dei Famosi? Chi sono i due concorrenti fidanzati in Italia che si sono avvicinati in gran segreto all’Isola dei Famosi? Il gossip lanciato da Chi sta facendo chiacchierare tutti gli appassionati del reality show di Canale 5. Degli aggiornamenti arrivano da Ultime dall’Isola, il […] L'articolo Isola dei Famosi, notte bollente tra due naufraghi: novità ...

Roma Motodays : le novità su due ruote invadono la Capitale : La decima edizione di Roma Motodays è ai nastri di partenza e per celebrare questo primo importante traguardo ha innanzitutto caratterizzato la propria immagine mediante la prestigiosa matita di Aldo Drudi...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Atalanta : duello Alex Sandro vs Hateboer. Quote - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: le Quote e le ultime novità sugli schieramenti delle due squadre. I bianconeri partono in vantaggio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:28:00 GMT)

Mirkoeilcane e Luca Barbarossa - due romani di scena ma si fa avanti anche il toscano Baglioni : le novità discografiche : Mirkoeilcane - Secondo me Da un pezzo molti sostengono che Roma è una vera e propria fucina di talenti e che la capitale di questi tempi sforna nuovi personaggi in tutti i campi, a partire dalla ...

Probabili formazioni/ Basilea Manchester City : quote - ultime novità live. Aguero-Balanta - duello sudamericano : Probabili formazioni Basilea Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Guardiola si presenta al St. Jakob Park con alcune assenze pesanti(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Ultime novità sugli ospiti di Sanremo 2018 - dal duetto di James Taylor e Giorgia a Fiorella Mannoia : Sono state annunciate nel corso della conferenza stampa d'apertura del 68° Festival di Sanremo le Ultime novità a proposito degli ospiti attesi all'Ariston. Artisti italiani ed internazionali si alterneranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio per omaggi alla musica italiana e per duettare con Claudio Baglioni. Gli artisti in promozione presenteranno anche i rispettivi singoli in radio. Tra le ...

Probabili formazioni/ Inter Crotone : quote - le ultime novità live. I duelli (Serie A 23^ giornata) : Probabili formazioni Inter Crotone: le quote e le ultime novità live. A San Siro i nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria, che manca da sette giornate in questa Serie A(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:23:00 GMT)

Lista Uefa Napoli - due novità rispetto alla prima parte di stagione : Lista Uefa Napoli – Tra meno di due settimane ripartiranno le coppe europee. Il Napoli, dopo la retrocessione dalla Champions League, sarà impegnato nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia. Maurizio Sarri ha diramato la Lista Uefa per questa seconda parte di stagione in cui compaiono le novità Tonelli e Machach, unico acquisto della sessione invernale del calciomercato. Out invece Giaccherini e Maksimovic, ceduti a ...