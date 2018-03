Le lettere del 15 marzo

Le lettere del 10 marzo : Milano! Con chi ce la possiamo prendere? 'La sorte della nostra Città è quella di diventare una 'riserva di vecchi' che sostiene quel po' di economia che rimane con le pensioni affiancata da una '...

Gettavano lettere dell'Asp per controlli prevenzione - denunciati tre postini privati nel vibonese : Joppolo , Vibo Valentia, - La corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare abbandonata volutamente per strada, in mezzo ai cespugli: in questo caso tre postini di una società privata non hanno ...

Le lettere del 5 marzo : Un lettore scrive: 'Ma vi pare possibile che quando ci sono le elezioni, tutte le volte il servizio di pubblico trasporto gestito da Gtt subisce un dimezzamento? Nella giornata di ieri, i passaggi ...

Strage di Latina - era tutto premeditato : 5 lettere e l'assegno per i "funerali delle bimbe" : Come rivelato da Il Messaggero, Capasso aveva scritto delle missive a genitori e fratelli per spiegare i motivi che lo hanno spinto a sterminare la famiglia e aveva destinato 10mila euro per le esequie

Le folli lettere del carabiniere killer : Aveva pianificato tutto Luigi Capasso, il carabiniere che mercoledì mattina a Cisterna di Latina ha ucciso le sue figlie, ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, e poi si è tolto la vita. A ...

Embraco - Fiom : “Confermato il congelamento delle lettere di licenziamento per il 2018” : “Abbiamo conferma sul congelamento delle lettere di licenziamento per il 2018 in attesa della reindustrializzazione”. Lino La Mendola, della Fiom di Torino, annuncia questo sviluppo sulla situazione della Embraco di Riva di Chieri entrando al ministero dello Sviluppo economico per l’incontro con il ministro Carlo Calenda. “La copertura salariale dovrebbe essere piena per quest’anno, ci aspettiamo che ci sia una soluzione anche ...

SONO TORNATO/ Il film per riflettere prima del voto (ma con più di una pecca) : Il film di Luca Miniero è stato probabilmente fatto uscire nei cinema poco prima del voto. Mostra però più di una pecca. La recensione di BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ "Mi piace l'odore del diesel al mattino": a vendere le auto ora ci pensano i Marines!, dei ComicastriSCONNESSI/ Il film che lascia un compito allo spettatore, di L. Brambilla

Le lettere del 22 febbraio : Un lettore scrive: 'La vicenda Embraco è significativa di quanto la nostra politica sia impotente e fallimentare. In questi casi si comprende chi detiene il vero potere, e purtroppo non sono i nostri ...

Filippo Nardi in lacrime in diretta dopo la lettere del figlio Zac : All' Isola dei Famosi non ci sono solo litigate, ma anche tanti momenti emozionanti. Filippo Nardi è il primo dei concorrenti in nomination a ricevere una bella sorpresa. In studio con Alessia ...

Le lettere del 9 febbraio : Un lettore scrive: 'Sono un settantenne oltremodo irritato, pensionato, volontario in una Asl, collaboro con il liceo frequentato da mio figlio, ancora di ruolo nell'insegnamento di arti marziali, uso ...