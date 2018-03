Le foto di Wired Health 2018

wired

: RT @MathewMeladoro: Consigli utili per l'acquisto: le migliori fotocamere #mirrorless del 2018! - DDPolemica : RT @MathewMeladoro: Consigli utili per l'acquisto: le migliori fotocamere #mirrorless del 2018! - MathewMeladoro : Consigli utili per l'acquisto: le migliori fotocamere #mirrorless del 2018! - AssixtoVerona : Le più belle foto dalle #Paralimpiadi di #Pyeongchang -

(Di giovedì 15 marzo 2018)– Innovazione per la vita è il nome della prima business conference diItalia, un’occasione per approfondire, con la collaborazione scientifica ed editoriale di Humanitas, i temi legali alla tecnologia per la salute e ai nuovi stili di vita. Una giornata, nell’ambito della Milano Digital Week, con talk, exhibit, aziende e startup per raccontare come il digitale sta trasformando il settore, i suoi modelli di business, i prodotti, i servizi, le scelte dei pazienti e dei consumatori. Qui sopra alcuneche raccontano la giornata, tra relatori sul palco, presentazione di startup e momenti di networking. Ledi