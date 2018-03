Le fake news dilagano e provocano danni sempre maggiori

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) Notizie vere e false si mescolano quotidianamente sul web. Apriamo il nostro social preferito a qualsiasi ora e quelle sonolì, le false notizie o “#” che catturano immediatamente l'attenzione e scatenano le reazioni indignate di chi le rilancia senza verificarle come se fossero verita' rivelate. Una notizia infondata si diffonde in modo inarrestabile e diventa una sentenza inappellabile di condanna. La corsa ai ripari dei colossi del settore Facebook ha deciso di raccogliere suggerimenti sul livello di fiducia che i navigatori nutrono nei confronti delle fonti di informazione. L’esperimento sta per partire negli Stati Uniti allo scopo di creare una classifica delle testate che si distinguono per autorevolezza, contribuendo, secondo il fondatore Mark Zuckerberg VIDEO, a contrastare le. Twitter punta sulla verifica diffusa dei profili attraverso il ...