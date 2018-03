Le «Cinque Giornate» di Iris | arriva una maratona di film sul Risorgimento Ecco i titoli

davidemaggio

(Di giovedì 15 marzo 2018) Alessandro Preziosi, I viceréguida il popolo – anzi, il pubblico – sulle barricate, nel cuore delitaliano. Nel 170esimo anniversario delledi Milano, il canale Mediaset (22 dtt) trasmetterà un ciclo di diecisui moti rivoluzionari del 1848, in onda dal 18 al 22 marzo in prima e seconda serata. La rassegna, intitolata La lunga Primavera, sarà introdotta e commentata dal giornalista Alessandro Banfi e dalla professoressa Maria Luisa Betri. Le pellicole in programma? Un mix tra commedia, drama e avventura. Il ciclo si aprirà il 18 marzo in prime time (ore 21.20) con il cult di Mario Monicelli, Il Marchese del Grillo,del 1981 con Alberto Sordi e Cochi Ponzoni. Nei giorni a seguire, verranno proposti Nell’anno del Signore di Luigi Magni e Le, l’unicodi Dario Argento a non appartenere al genere ...