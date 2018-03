Lazio | Inzaghi | Ai quarti con merito Possiamo andare lontano

Lazio - Inzaghi : 'Grande impresa - onore a questi ragazzi' : Dopo il novantesimo, ai microfoni di Sky Sport, proprio l'allenatore ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il risultato di serata. Queste le sue dichiarazioni: "Quella di stasera è un'impresa, ...

Lazio - Inzaghi : "Con questa mentalità possiamo arrivare lontano" : "Onore a questo gruppo, abbiamo meritato i quarti di finale". Ovviamente molto soddisfatto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo aver condotto la propria squadra tra le migliori 8 dell'Europa ...

Lazio - Inzaghi : 'Avanti con merito - onore al gruppo' : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, analizza a Sky Sport il successo sulla Dinamo Kiev in Europa League: 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per la grandissima gara, andiamo ai quarti di finale con merito. Abbiamo fatto un'ottima gara ed è una ...

Dinamo Kiev-Lazio 0-2 - è festa : dominio biancoceleste - adesso la squadra di Inzaghi protagonista fino alla fine! [FOTO] : 1/7 LaPresse ...

Dinamo Kiev-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi a caccia dei quarti : Lazio e Dinamo Kiev si affrontano per giocare la gara di ritorno degli ottavi di Europa League, dopo il 2-2 maturato all'Olimpico nella gara di andata. Discorso qualificazione aperto, i ragazzi di ...

Dinamo Kiev-Lazio alle ore 19 La Diretta Inzaghi a caccia dei quarti : Lazio e Dinamo Kiev si affrontano per giocare la gara di ritorno degli ottavi di Europa League, dopo il 2-2 maturato all'Olimpico nella gara di andata. Discorso qualificazione aperto, i ragazzi di ...

Lazio - Inzaghi : 'L'Europa mi piace di più perchè senza Var' : 'Lo dissi sei mesi fa: in Europa mi piace di più perché non c'è il Var ed è normale che io sia contento'. Alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi ...

Dinamo Kiev-Lazio - Inzaghi : 'Contento che in Europa non ci sia il VAR' : All'Olimpico, sette giorni fa, finì 2-2. Lazio costretta ora a fare risultato a Kiev, per eliminare la Dinamo e qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. I biancocelesti puntano al passaggio ...

Infortunio Milinkovic-Savic - tegola per la Lazio e per il tecnico Inzaghi : Infortunio Milinkovic-Savic – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio sul campo del Cagliari ed adesso si prepara per la fondamentale trasferta di Europa League contro la Dinamo Kiev, la squadra biancoceleste dovrà provare a conquistare la vittoria per ottenere il pass per la qualificazione. Nel frattempo arrivano pessime notizie, Infortunio per Milinkovic-Savic, il ...

Lazio - Inzaghi ha un progetto speciale per Anderson : Felipe sta tornando ad alti livelli, come riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio ha bisogno di lui, ora scalda i motori per la trasferta di Kiev. Inzaghi ha un progetto in mente: farlo tornare ...

Cagliari-Lazio - clamorosi sospetti da parte di Simone Inzaghi : Cagliari-Lazio, sospetti da parte di Simone Inzaghi, biancocelesti ancora furiosi per alcune scelte arbitrali, ecco le parole del tecnico: “Così la corsa diventa dura per la Champions. A causa della Var siamo stati danneggiati di nuovo, è stata usata male. Sul rigore di Immobile nel primo tempo con un corretto uso della Var la partita si sarebbe indirizzata a nostro favore. Oggi primo tempo, rigore netto per noi e nessuno ha usato la Var ...

Lazio - Inzaghi : 'Penalizzati ancora una volta dal VAR' : "La mia idea sulla VAR la conoscete " ha dichiarato Simone Inzaghi a Sky Sport - L'altra volta con la Juventus non ho detto niente, a 20 minuti dalla fine c'era un rigore per noi ma non hanno ...

Lazio - Inzaghi : 'Penalizzati ancora una volta dal VAR' : 'Per l'ennesima volta siamo stati danneggiati, nei nostri confronti è stato spesso utilizzato male - continua il tecnico a Premium Sport -. In questa partita c'era un rigore netto nel primo tempo su ...

Lazio - Inzaghi : 'Il Var? In questo momento gli episodi non ci sono favorevoli' : Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, analizza gli episodi dubbi a Cagliari, parlando a Sky sport. 'È un pò troppo quello che sta succedendo in questi mesi - sottolinea -. Nessuno sta parlando ...