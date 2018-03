Lazio | in Europa League dai i numeri

Dinamo Kiev-Lazio - le probabili formazioni : ottavi Europa League. Felipe Anderson trequartista alle spalle di Immobile : Mancherà Milinkovic-Savic nella Lazio che si accinge ad affrontare la Dinamo Kiev nel match di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Allo Stadio Olimpijskyj di Kiev stasera, giovedì 15 marzo, alle ore 19.00 i biancocelesti andranno a caccia di una vittoria che vale la qualificazione al turno seguente. Il 2-2 dell’andata all’Olimpico non rappresenta di certo il risultato ideale per una squadra che sta ...

Dinamo Kiev-Lazio - orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo degli ottavi di Europa League : Serata di Europa League. Oggi sono in programma le gare di ritorno degli ottavi di finale. La Lazio vola a Kiev per affrontare la Dinamo e porre rimedio al 2-2 dell’andata. Serve la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi, o quantomeno pareggiare con almeno tre gol. Un risultato fattibile, considerando la vena realizzativa di Ciro Immobile, che domenica ha raggiunto quota 24 in campionato. Il tecnico dei biancocelesti si affiderà ai suoi ...

Calcio - Europa League 2018 : la Lazio si aggrappa ai gol di Immobile per tentare l’impresa a Kiev : Biancocelesti nel gelo d’Ucraina con un unico obiettivo: vincere per strappare il pass per i quarti dell’Europa League 2017-2018. La Lazio è consapevole di dover compiere un’autentica impresa domani, giovedì 15 marzo, allo stadio Olimpijskyj di Kiev per passare il turno nel match di ritorno degli ottavi di finale. Il 2-2 dell’andata all’Olimpico non è un buon viatico per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, che ...

Lazio - Inzaghi : 'L'Europa mi piace di più perchè senza Var' : 'Lo dissi sei mesi fa: in Europa mi piace di più perché non c'è il Var ed è normale che io sia contento'. Alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi ...

Dinamo Kiev-Lazio - Inzaghi : 'Contento che in Europa non ci sia il VAR' : All'Olimpico, sette giorni fa, finì 2-2. Lazio costretta ora a fare risultato a Kiev, per eliminare la Dinamo e qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. I biancocelesti puntano al passaggio ...

Lazio - problema muscolare per Milinkovic-Savic. Non ci sarà in Europa League : Un problema che secondo quanto riportato da Sky Sport , Milinkovic-Savic si portava avanti da qualche giorno e che aveva avvertito ad inizio settimana. Milinkovic-Savic proverà a recuperare in vista ...

Europa League : Lazio partita per Kiev : La Lazio è in volo per Kiev. I biancocelesti, che domani affronteranno la Dinamo nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono partiti alle 15.20 dall’aeroporto di Fiumicino con un volo charter dell’Ukraine International Airlines. Volti sorridenti e distesi allo scalo romano, dove la squadra e’ giunta intorno alle 14.20. Assai festeggiati da operatori aeroportuali ed un gruppo di studenti in partenza il ...

Probabili formazioni Dinamo Kiev-Lazio - ritorno ottavi di finale di Europa League - 15-03-2018 : Arriva il momento della sfida di ritorno tra Dinamo e Lazio, squadre che si affronteranno dopo il 2-2 dell’andata allo stadio Olimpico di Roma. Per i biancocelesti è stata una serata sfortunata: molte occasioni sprecate, il palo di Immobile all’ultimo secondo e i due gol subiti nonostante la buona prestazione difensiva. La Dinamo ora parte favorita ribaltando il pronostico, forte delle reti segnate a Roma. Come gestirà questo ...

Europa League Arsenal-Milan - dirige Eriksson. Dinamo Kiev-Lazio : Gil Manzano. : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League . Squadra svedese per la direzione di gara di Arsenal - Milan : dirige Jonas Eriksson , che ...

Lazio - Parolo : 'Per noi il Var è spento - meno male che non c'è in Europa League' : Marco Parolo non ci sta. Dopo il 2-2 in casa del Cagliari, il centrocampista della Lazio esterna il suo rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subito in stagione: 'Non capiamo alcune cose: c'è la ...

Dinamo Kiev-Lazio - su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Europa League : Giovedì 16 marzo si giocherà Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vanno a caccia della qualificazione al turno successivo ma serve la vittoria (o un pareggia segnando almeno tre gol) sul campo dell’ostica formazione ucraina: dopo il 2-2 maturato allo Stadio Olimpico di Roma, i ragazzi di Simone Inzaghi vanno a caccia dell’impresa in trasferta per tornare tra le ...