Lavoro | Toys ‘R’ Us chiude i negozi in Usa | 33mila dipendenti verso licenziamento

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il gruppo dei giocattoli‘R’ Usrà o venderà i suoi 800 punti di vendita negli Stati Uniti, in cui lavorano circapersone. L’annuncio arriva sei mesi dopo che la catena diha avviato, lo scorso settembre, la procedura di bancarotta per tentare di proteggersi dai creditori e reinvestire nei. La mossa, però, non ha funzionato e già lo scorso gennaio la compagnia ha annunciato la chiusura di 182in tutti gli Stati Uniti. Adesso si parla di un numero molto superiore di rivendite e la misura interesserà anche i 100in Gran Bretagna. Il motivo della chiusura è che la catena non riesce a competere con i grandi delle vendite online e ha accumulato oltre 7 miliardi di dollari di debiti. Il gruppo possiedeanche in Europa, Asia e Canada erà le proprie attività in Giappone, Germania, Austria e Svizzera. Cnbc avanza ...